Video : भल्यामोठ्या नंदीवर बसून प्राजक्ता-शंभूराजची रिसेप्शनला ग्रँड एंट्री ! थाटात झालं स्वागत

Marathi Entertainment News : स्वराज्यरक्षक संभाजी फेम येसूबाई म्हणजेच अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा विवाहसोहळा थाटात पार पडला. शंभूराज खुटवडशी प्राजक्ताने आज 2 डिसेंबरला लग्नगाठ बांधली. सोशल मीडियावर तिच्या लग्नाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. .प्राजक्ताच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला सुरुवात झालीये. रिसेप्शनला शंभूराज आणि तिने केलेली ग्रँड एंट्री चर्चेत आहे. हा व्हिडीओ चांगलाच गाजतो आहे. .भल्यामोठ्या नंदी बैलाच्या प्रतिकृतीवर बसून प्राजक्ता आणि शंभूराजने एंट्री घेतली. त्यांच्यापुढे वानर, भगवान शंकर आणि गण चालत आहेत असा देखावा निर्माण करण्यात आला होता. हे गण शंकराच्या जयघोषात नाचत असल्याचं दिसत आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. राजश्री मराठीच्या सोशल मीडिया पेजवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे..ही एंट्री जरी व्हायरल झाली असली तरीही यावर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काहींना ही एंट्री अतिशय आवडली तर काहींनी यावर टीका केली आहे. "हा काय प्रकार आहे","एक व्यक्ती भगवान शंकराचं रूप घेऊन चालतेय. ही तिच्या नवऱ्याबरोबर बैलावर बसली आहे.एक मालिका केली तर इतकी डोक्यात हवा गेली का","आजकाल हे लोक काहीही करतात","प्रेमानंद महाराजांनी या देव देवतांच्या अपमानावर फार सुंदर सांगितले आहे, कधीतरी वेळ काढून ऐका... आपल्याच देवदेवतांचे अपमान आपण स्वतःच करत आहोत... अलीकडे थीमच्या नावाखाली फार मूर्खपणा चालू आहे....", "हे लोक स्वतःला शिव-पार्वती समजत आहेत का ?" असे प्रश्न लोकांनी विचारले आहेत..प्राजक्ताचं आज पुण्यात लग्न थाटात पार पडलं. अनेकांनी तिचं अभिनंदन केलं आणि पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.