Premier

Video : भल्यामोठ्या नंदीवर बसून प्राजक्ता-शंभूराजची रिसेप्शनला ग्रँड एंट्री ! थाटात झालं स्वागत

Prajakta Gaikwad Wedding Reception Grand Entry Video : अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा विवाहसोहळा थाटात पार पडला. या लग्नसोहळ्याच्या रिसेप्शनला तिची आणि तिच्या नवऱ्याची ग्रँड एंट्री पाहून सगळेजण थक्क झाले.
Prajakta Gaikwad Wedding Reception Grand Entry Video

Prajakta Gaikwad Wedding Reception Grand Entry Video

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्वराज्यरक्षक संभाजी फेम येसूबाई म्हणजेच अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडचा विवाहसोहळा थाटात पार पडला. शंभूराज खुटवडशी प्राजक्ताने आज 2 डिसेंबरला लग्नगाठ बांधली. सोशल मीडियावर तिच्या लग्नाचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
prajakta gaikwad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com