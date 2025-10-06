माझ्या प्रेमाला... होणाऱ्या नवऱ्याने प्राजक्ताला दिल्या वाढदिवसाच्या हटके शुभेच्छा; म्हणाला

'येसूबाई' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने इंडस्ट्रीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. तिने 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' ही मालिका केली. ज्यातून ती घराघरात पोहोचली. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. गेले काही महिने ती सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ती लवकरच शंभूराज खुटवड याच्याशी लग्नगाठ बांधणार आहे. त्यामुळे ती चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. नुकताच तिने तिच्या लग्नपत्रिकेचा व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केला होता. आज तिचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने तिला वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा दिल्यात. .प्राजक्ताच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्यावर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. त्यांच्यासोबतच तिचा होणारा नवरा शंभुराज खुटवड यानेही तिच्यासाठी पोस्ट केलीये. शंभुराजनं प्राजक्ताचा फोटो शेअर करत लिहिलं, “माझ्या प्रेमाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तू या जगातल्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी डिझर्व्ह करतेस. तू खूप खंबीर आणि चांगली आहेस. तू माझं प्रेम आहेस. तुझ्याबरोबरचा प्रत्येक क्षण माझ्यासाठी एका आशिर्वादाप्रमाणे आहे,” असं लिहिलं आहे. .काही दिवसांपूर्वीच प्राजक्ताचा साखरपुडा मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. या कार्यक्रमाला अनेक राजकीय व्यक्तींनी डेक्खील हजेरी लावली होती. प्राजक्ता आणि शंभूराज यांची प्रेमकहाणी देखील अतिशय खास आहे. शंभूराजने प्राजक्तासाठी नॉनव्हेज सोडलं आहे. ती लवकरच त्याच्यासोबत सप्तपदी घेणार आहे. ती २ डिसेंबर रोजी शंभुराजबरोबर लग्नगाठ बांधणार .विनोद खन्नांचा मृत्यू कसा झालेला माहितीये? ६ वर्ष जगापासून लपवलेलं ते सत्य; एकटेच कुढत काढलेले दिवस, अखेर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.