फक्त सुरजच नाही, प्रेक्षकांच्या लाडक्या येसुबाईंच्याही लग्नाआधीच्या विधींना सुरुवात; थाटात पार पडला घाणा अन् बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम

'स्वराज्य रक्षक संभाजी' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. प्राजक्ताने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आजही प्रेक्षक तिला येसूबाई म्हणून ओळखतात. आपल्या अभिनयाने तिने येसूबाईंची भूमिका अजरामर केली. त्यामुळे प्रेक्षकांचं तिच्यावर विशेष प्रेम आहे. त्यात प्राजक्ता लग्नबंधनात अडकणार असल्याने आता चाहते तिच्या लग्नाचा थाट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. आता तिच्या लग्नाआधीच्या विधींना सुरुवात झालीये. आज प्राजक्ताचा घाणा आणि बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम पार पडलाय. ज्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .प्राजक्ताने काही महिन्यांपूर्वी शंभूराज खुटवड यांच्यासोबत साखरपुडा केला. हा कार्यक्रम मोठ्या थाटात पार पडला. अनेक दिग्गज मंडळींनी तिच्या साखरपुड्याला हजेरी लावली. प्राजक्ताने लग्नाची तारीख मात्र सांगितली नव्हती. आता अखेर तिच्या लग्नापुर्वीच्या विधींना सुरुवात झाल्याने चाहते तिला नवरीच्या वेशात पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. प्राजक्ताने एक व्हिडिओ शेअर करत तिच्या घाण्याचा कार्यक्रमाची झलक दाखवली आहे. प्राजक्ताच्या घरासमोर एक मंडप घालून तिथे घाण्याचा कार्यक्र करण्यात आला. .यासोबतच लग्नाआधी घरात गोंधळ देखील घालण्यात आला. प्राजक्ताने या प्रसंगी सुंदर अशी गुलाबी रंगाची पैठणी साडी नेसली होती. सुंदर अशी केशभूषादेखील केली होती. नेहमीप्रमाणे ती अतिशय सुंदर दिसत होती. आता घाण्याचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर प्राजक्ता नेमकी कधी लग्नबंधनात अडकणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. नुकताच लोकप्रिय रीलस्टार आणि 'बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण याचाही घाणा पार पडला. सुरज २९ नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. जेजुरी- सासवड येथील माउली हॉलमध्ये त्याचा विवाह पार पडणार आहे. या दोघांच्याही लग्नाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.