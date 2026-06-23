ठरलं तर मग फेम प्राजक्ता कुलकर्णीने सांगितला गोविंदासोबत काम करण्याची अनुभव, म्हणाल्या...'तो नेहमीच उशिरा येयचा'

THARLA TAR MAG ACTRESS SHARES GOVINDA SHOOTING EXPERIENCE: ठरलं तर मग मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या मालिकेत प्राजक्ता कुलकर्णी सायलीच्या सासुबाईंची भूमिका साकारणार आहे. ९० च्या दशकातील सुपरहिट सिनेमामध्ये सुद्धा प्राजक्ता यांनी काम केलय. त्यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे, जॅकी श्रॉफ, गोविंदा, नाना पाटेकर यासारख्या मोठ्या कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर केलीय. .दरम्यान अशातच प्राजक्ता एका मुलाखतीत 'गोविंदा सेटवर नेहमी उशिरा यायचा' या चर्चेबद्दल बोलल्या. प्राजक्ता कुलकर्णी आणि गोविंदा यांनी आग सिनेमात एकत्र काम केलं होतं. 'आग' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान गोविंदा अनेकदा सेटवर उशिरा पोहोचायचा, त्यामुळे कलाकारांची अर्धी शिफ्ट वाया जायची, असे त्यांनी मुलाखतीत सांगितले. यामध्ये गोविंदासह कादर खान, शिल्पा शेट्टी, शक्ती कपूर असे अनेक कलाकार पहायला मिळाले. .अभिजात मराठी फिल्मीला नुकतीच प्राजक्ता कुलकर्णींनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत 'गोविंदा सेटवर वेळेत यायचा का?' या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, 'जे सगळ्यांनी ऐकलंय ते खरंच आहे. तो सेटवर नेहमीच उशीरा येयचा. त्यावेळी आमचं शूट आऊटडोअरला होतं. जेव्हा बाहेर शूट असायचं तेव्हा राहण्याची व्यवस्था तिथेच जवळ असायची. त्यामुळे फक्त उठून सेटवर येयचं असायचं. परंतु त्याला तिथही उशीरच व्हायचा. आम्ही सकाळपासून सेटवर येऊन बसायचो, परंतु गोविंदा दुपारनंतर सेटवर येयचा.'.पुढे बोलताना प्राजक्ता म्हणाल्या, 'आमचा कॉलटाइम सकाळी नऊ वाजता असायचा. त्याला रोज दिग्दर्शक सांगायचे की, वेळेवर येयचं. परंतु तो कधीच वेळेत आला नाही. त्याच्यामुळे सगळ्यांची आर्धी शिफ्ट फुकट जायची. तो येईपर्यंत आम्ही गोविंदाशिवाय असलेले सीन करायचो. त्यानंतर गोविंदासोबतचे सीन दुपारनंतर व्हायचे.'.बिग बॉसच्या घरात स्पर्धक बाथरुममध्ये इंटिमेट होतात? पडद्यामागचं विचित्र सत्य, अभिनेत्रीनं केले गंभीर आरोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.