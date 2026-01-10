Premier

पाप करणाऱ्यांचा हिशोब होणार! प्राजक्ताची नवी वेबसीरिज 'देवखेळ' लवकरच येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, नवी पोस्ट चर्चेत

PRAJAKTA MALI ANNOUNCES NEW WEB SERIES ‘DEVKHEL’: मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी तिच्या नव्या वेबसीरिज ‘देवखेळ’मधून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. झी ५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या या वेबसीरिजमध्ये अभिनेता अंकुश चौधरीही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने अभिनयासह व्यवसायामध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. प्राजक्ता तिच्या सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना नेहमी देत असते. अशातच प्राजक्ताने आनंदाची बातमी देत एक नवीन वेबसीरिज करत असल्याचं सांगितलंय. अभिनेता अंकुश चौधरीसोबत ती स्क्रीन शेअर करतेय.

