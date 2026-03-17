'मी शिक्षिका बनली आहे' प्राजक्ता माळीची पोस्ट चर्चेत, म्हणाली...'आता लवकरच वर्ग सुरु...'

PRAJAKTA MALI STARTS NEW JOURNEY AS TEACHER: प्राजक्ता माळी ही मनोरंजन विश्वातील आघाडीची अभिनेत्री आहे. ती अभिनयासह उत्तम उद्योजिका सुद्धा आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय सुद्धा आहे. प्राजक्ता सध्या 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या शोचं सूत्रसंचालन करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान ती सोशल मीडियावर सुद्धा सक्रीय असते. अशातच आता तिने चाहत्यांसोबत एक बातमी शेअर केलीय. त्यामुळे चाहत्यांनी तिचं अभिनंदन केलय. प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर आयुष्यात बदल झाल्याचं सांगितलय..तिने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'गुरुच्या कृपेने मला सांगण्यात आनंद होतोय की, मी आता आर्ट ऑफ लिव्हिंग कोर्सची हॅपिनेस प्रोग्राम शिक्षिका बनले आहे. गेल्या १५ दिवस मी मानसिक, भावनिक, शारीरिक खुप खडतर आणि सखोल प्रशिक्षण घेतलं. यावेळी मी फोनचा कसलाच वापर केला नाही. हा पूर्णपणे स्वत:च्या अंतर्मनात डोकावण्याचा काळ होता.'.पुढे तिने लिहलं की, 'दररोज पहाटे केलेली पद्मसाधना, ज्यांनी हे केलय, त्यांना या साधनेचं महत्त्व माहितीय. परंतु या प्रवासात ज्या गोष्टी मी अनुभवल्या आहेत त्या शब्दात मांडणं कठीण आहे. मी आता लवकरच स्वत:च्या वर्गांना सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे सगळे माझ्या संपर्कात राहा.' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये सांगितलंय. . दरम्यान प्राजक्ताने हे ही स्पष्ट केली की, 'मी अजिबात फिल्म इंडस्ट्री सोडून कुठेही जाणार नाही' शिक्षिका म्हमून प्राजक्ताने नवी सुरुवात केली असली तरी सिनेसृष्टीत ती काम करणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ताची पोस्ट व्हायरल होतेय.