Prajakta Mali: बर्थडेला शेतात राबली प्राजक्ता माळी; ‘शेतकरी प्रमाणपत्र आहेच’ म्हणत केली भात लावणी, Viral Video

MARATHI ACTRESS PRAJAKTA MALI VIRAL FARMING VIDEO: अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने यंदाचा वाढदिवस हटके पद्धतीने साजरा केला आहे. वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे काही फोटो आणि व्हिडीओ तिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलेत. यातील एका व्हिडीओने विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे. या व्हिडीओमध्ये प्राजक्ता कोणत्याही पार्टी किंवा ग्लॅमरस सेलिब्रेशनऐवजी थेट भातशेतीत उतरून श्रमदान करताना दिसत आहे. तिच्या या अनोख्या वाढदिवस सेलिब्रेशनची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे..प्राजक्ताने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'शेतकरी प्रमाणपत्र आहेच, तेच वाढदिवसादिवशी जगले. भात शेतीत (इंद्रायणी) तासभर राबत श्रमदान केलं.' तसंच यावेळी तिने आयुष्यातील सर्वांत खास क्षण अनुभवल्याचंही सांगितलं. Best birthday moments: Mud Bath, Forest Bath, Serenity, Nature did the celebrating for us असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. .म्हणजेच चिखलात काम करणं, निसर्गच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं आणि मन:शांतीचा अनुभवण घेणं हे तिच्यासाठी वाढदिवसाचं खास सेलिब्रेशन असल्याचं तिने म्हटलंय. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि उत्साह स्पष्टपणे पहायला मिळतोय. तसंच इतर शेतकऱ्यांच्या सोबतीनं ती काम करताना पहायला मिळतेय. .तिने हा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर चाहत्यांना तिचा साधेपणा प्रचंड भावला आहे. ग्लॅमरस अंदाजापेक्षा मातीशी जोडलेल्या प्राजक्ताचं हे रूप पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतूक केलय. . सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठअया प्रमाणात व्हायरल होतोय..दरम्यान प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती अभिनेत्रीसह उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. ती व्यवसायात सुद्धा आग्रेसर आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय देखील आहे. तसंच तिचं कर्जत येथे स्वत:चं फार्महाऊस सुद्धा आहे. .ए. आर. रहमान यांच्या मुलाचा अपघात; पहाटे 3 वाजता Porsche ची धडक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.