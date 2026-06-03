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'मी कधीच कुणाचं ऐकत नसते' प्राजक्ता माळीने PM मोदींचही न ऐकता आपलंच खर केलं, नक्की काय झालं?

PRAJAKTA MALI BOUGHT GOLD DESPITE PM MODI ADVICE: मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहे. पत्रकार परिषदेदरम्यान सोनं खरेदीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर तिने दिलेलं स्पष्ट आणि बिनधास्त उत्तर सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
PRAJAKTA MALI

PRAJAKTA MALI

esakal

Apurva Kulkarni
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PRAJAKTA MALI VIRAL STATEMENT ABOUT GOLD PURCHASE: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमा, मालिकांमध्ये काम केलय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतील मेघनाची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. प्राजक्ता अभिनयासह व्यावसायात सुद्धा अग्रेसर आहे. तिचं स्वत:चं फार्महाऊस आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्याचा ब्रँड सुद्धा आहे. त्यात ती पारंपारिक दागिने विकते.

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