'तु माझ्या आयुष्यात...' प्राजक्ता माळीने मानले 'या' खास व्यक्तीचे आभार, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'यंदाचं वर्ष तुझ्यामुळे...'

प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अभिनयाबरोबरच एक नृत्यागना म्हणून सुद्धा ती प्रसिद्ध आहे. तिचा एक व्यवसाय सुद्धा आहे. ज्यात तिने स्वत:च्या ज्वेलरी डिझाईन केलेल्या आहे. प्राजक्तराज असं तिच्या ब्रॅण्डचं नाव आहे. दरम्यान प्राजक्ता कधी कधी तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत येते. प्राजक्ताने काही दिवसापूर्वी फुलवंती चित्रपटात काम केलं होतं. तिच्या अभिनयाच्या सर्वांनीच दाद दिली. दरम्यान अशातच आता प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केलीय. त्या पोस्टमध्ये तिने खास व्यक्तीचे आभार मानलेत. .प्राजक्ताने अनेक सुपरहिट चित्रचपटामध्ये काम केलं. परंतु जास्त चर्चेत आली ती फुलवंती. तिच्या फुलवंती चित्रपटाला काल वर्ष पुर्ण झालं. त्यामुळे तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर खास पोस्ट शेअर केली. त्या पोस्टमध्ये तिने 'फुलवंती'साठी खास भावनिक शब्द मांडले. तसंच तिने फुलवंतीच्या व्यक्तिरेखेबद्दल आभार सुद्धा मानलेत..प्राजक्ता पोस्टमध्ये म्हणाली, 'यावर्षी जवळपास सगळे पुरस्कार जिने मला मिळवून दिला त्या फुलवंतीला प्रदर्शित होऊन वर्ष झालं. मी देवाचे आभार मानते की, तु माझ्या आयुष्यात आली. ज्यांनी चित्रपट पाहिला नाही. त्यांनी हा चित्रपट नक्की पहा. सौंदर्य आणि कलेची सम्राज्ञी फुलवंती ' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहलं आहे. तिची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे..प्राजक्ता माळी हिने फुलवंतीसाठी लिहलेली भावनिक पोस्ट प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. त्यांनी तिच्यावर कौतूकाचा वर्षाव केलाय. या चित्रपटात गाणे सुद्धा सुपरहिट ठरले होते. या चित्रपटातील मदनमंजिरी हे गाणं तर प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. या प्राजक्तासह गश्मीर महाजनी, क्षितिश दाते, सुखदा खांडकेकर यांनी उत्तम अभिनय केला होता. .महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची गर्जना ! 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाची लढाई सिनेमामधून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.