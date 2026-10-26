...म्हणून मंदिरात जीन्स परिधान केली; प्राजक्ता माळीच्या पोस्टची चर्चा, ‘त्या’ ठिकाणी जाऊन घेतलं दर्शन

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या नृत्याचेही अनेक चाहते आहेत. वेबसीरिज, मालिका आणि चित्रपट अशा माध्यमातून प्राजक्ता प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. तिचा स्वतःचा ज्वेलरी ब्रँडदेखील आहे. शूटिंग, ज्वेलरी ब्रँडचं काम आणि फार्महाऊससोबतच वैयक्तिक आयुष्यदेखील ती उत्तम रित्या सांभाळताना दिसते. प्राजक्ता अध्यात्मिकदेखील आहे. ती कामानिमित्त फिरता फिरता अनेक मंदिरांना भेटी देताना दिसते. अशीच तिने एका मंदिराला भेट दिलीये. मात्र या ठिकाणी ती जीन्स घालून पोहोचलीये. त्यामुळे तिने खास पोस्ट करत चाहत्यांना याबद्दल माहिती दिलीये. .प्राजक्ताने राजस्थान, पुष्कर येथील ब्रम्हा मंदिराला भेट दिली. या मंदिराचा इतिहास तिने तिच्या पोस्टमधून सांगितलाय. सोबतच मंदिरात जाण्याचा काहीही प्लॅन नसताना गेल्याने जीन्स घातल्याचं ती म्हणते. प्राजक्ताने पोस्ट करत लिहिलं, 'इथे भेट देणं हा अजिबात प्लॅन नव्हता. पण मी तो जमवला म्हणून जीन्स परिधान केलीये. जगत् पिता ब्रम्हा मंदिर” - पुष्कर, राजस्थान. सबंध जगात ब्रम्हाजींची खूप कमी मंदिरे आहेत, हे सर्वात प्रसिद्ध. ब्रम्हदेवाने आपल्या मंत्रोच्चाराने एक स्त्री निर्माण केली. तीला वाणी, बुद्धी, वेदांचं सामर्थ्य दिलं. जगातील सर्व मनुष्यांच्या जीभेवर सदैव नृत्य करशील असा आशिर्वाद दिला. ती इतकी सुंदर निपजली की जेव्हा ती प्रकटली तेव्हा स्वतः ब्रम्हदेव तिच्यावर भाळले.'.तिने पुढे लिहिलं, 'स्वतः जन्म दिलेल्या मुलीवर भाळले म्हणून भगवान शिवानं त्यांना शाप दिला की पृथ्वीवर त्यांना कोणी पूजणार नाही. पुणे विद्यापीठात नृत्यांचं शिक्षण घेत असताना “सरस्वती कौतूकम् “ मध्ये ही कथा मी सादर करायचे, त्याची आज खूप आठवण आली. एका उःशापामुळे पुष्करमध्ये हे मंदिर स्थित आहे. असं म्हटलं जातं.' प्राजक्ताच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. प्राजक्ता लवकरच ललित प्रभाकर याच्यासोबत चित्रपटात झळकणार आहे. .'दृश्यम' आधी 'बजरंगी भाईजान'साठी दिलेली ऑडिशन; का नाही मिळाली मुन्नीची भूमिका? मराठमोळ्या मृणाल जाधवने सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.