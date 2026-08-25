प्राजक्ता माळीला 'फरसाण'वरून का चिडवलं जातं? अभिनेत्याने सांगितला हास्यजत्रेच्या सेटवरचा मजेशीर किस्सा

WHY IS PRAJAKTA MALI TEASED OVER FARSAN: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. प्राजक्ता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती अभिनेत्रीसह उत्तम डान्सर आणि उद्योजिका सुद्धा आहे. प्राजक्ता माळी तिच्या दिलखुलास स्वभावासाठी सुद्धा ओळखली जाते. प्राजक्ताचे महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सेटवरचे अनेक किस्से सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतात. त्यात तिचा 'फरसाण' चा विनोद तर प्रेक्षकांच्या चांगलाच लक्षात आहे. दरम्यान या विनोदामागचा किस्सा अभिनेता विराज जगतापनं सांगितलाय. .'प्राजक्ता माळी फरसाण खूप खाते असा विनोद झाला होता.परंतु जितकी त्याची चर्चा होते ती इतकं जास्त फरसाण खात नाही, असं स्पष्टकीरण विराजनं दिलय. शुटिंगच्या वेळी तिच्याकडे छोटे-छोटे डबे असतात. त्यामध्ये फरसाण, बिस्किटं, चिवडा, खाखरा असे पदार्थ असतात. सेटवरचे इतर कलाकार सुद्धा तिच्या डब्यातील पदार्थांचा आस्वाद घेत असतात.' .'शुटिंग सुरु असताना एकदा प्राजक्ताने तिच्या बॉयला फोन करून फरसाण आणायला सांगितलं. त्यानंतर पाकिटं सेटवरील कलाकार आणि टीमधील सगळ्यांना वाटण्यात आलं. सेटवर फरसाणची पाकिटं वाटल्यामुळे सगळ्यांना तो प्रसंग लक्षात राहिला. त्यानंतर प्राजक्ताला फरसाणच्या नावावरून चिडवू लागले. हळूहळू त्यांचं रुपांतर एका मीममध्ये झालं. हा सगळा प्रकार खरतर सेटवरच्या गंमतीतून झाला होता.'असं विराजनं सांगितलय. .त्यामुळे प्राजक्ता खूप फरसाण खाते हा समज चुकीचा आहे. महाराष्ट्राच्या हास्यजत्राच्या सेटवर कलाकारांचं बॉण्डिंग खूप छान आहे. त्यामुळे सेटवरचे किस्से नेहमीच प्रेक्षकांना आवडतात, त्यातील हा किस्सा होता..अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.