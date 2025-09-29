Premier

'पहिल्यांदा टिव्हीवर आल्यानंतर शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन पाहावं लागलं' प्राजक्ता माळीने सांगितला किस्सा, म्हणाली...'घरात केबल नव्हतं'

Prajakta Mali Reveals She Watched Her First TV Show at Neighbour’s House: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या पहिल्या अभिनयाचा किस्सा एका मुलाखतीत शेअर केलाय. तिच्या घरी तेव्हा केबल नसल्याने तिने पहिला शो दुसऱ्यांच्या घरात जाऊन पाहिल्याचं सांगितलंय.
Prajakta Mali Reveals She Watched Her First TV Show at Neighbour’s House

Prajakta Mali Reveals She Watched Her First TV Show at Neighbour’s House

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. आता ती एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून सर्वांसमोर आहे. अभिनयाबरोबरच प्राजक्ता माळीने स्वत:चा व्यवसाय सुद्धा सुरु केला. तिने स्वत:चा 'प्राजक्तराज' या नावाने स्वत:चा दागिन्याचा ब्रँण्ड सुरु केलाय. याच बरोबर प्राजक्ताचं स्वत:चं फार्महाऊस सुद्धा आहे. ज्याचं लोकांना प्रचंड आकर्षण आहे. प्राजक्ता नृत्यामध्ये सुद्धा काही मागे नाही. ती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना असून ती क्लासेस सुद्धा घेते.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
actress
prajakta mali
Entertainment news
tv
marathi show

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com