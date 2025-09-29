'पहिल्यांदा टिव्हीवर आल्यानंतर शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन पाहावं लागलं' प्राजक्ता माळीने सांगितला किस्सा, म्हणाली...'घरात केबल नव्हतं'

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. आता ती एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून सर्वांसमोर आहे. अभिनयाबरोबरच प्राजक्ता माळीने स्वत:चा व्यवसाय सुद्धा सुरु केला. तिने स्वत:चा 'प्राजक्तराज' या नावाने स्वत:चा दागिन्याचा ब्रँण्ड सुरु केलाय. याच बरोबर प्राजक्ताचं स्वत:चं फार्महाऊस सुद्धा आहे. ज्याचं लोकांना प्रचंड आकर्षण आहे. प्राजक्ता नृत्यामध्ये सुद्धा काही मागे नाही. ती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना असून ती क्लासेस सुद्धा घेते. .प्राजक्ता कोणत्याच गोष्टीत मागे नाही. तिने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या प्राजक्ता विविध सिनेमांसह महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमात सूत्रसंचलन करताना पहायला मिळते. दरम्यान प्राजक्ताने नुकतीच एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने अनेक गोष्टी शेअर केल्या. यावेळी प्राजक्ताने तिच्या पहिल्या शो विषयी सर्वांना सांगितलय. .प्राजक्ताने नुकतीच MHJ Unplugged या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने अनेक विषयी आपली मतं मांडली. यावेळी तिने तिच्या पहिल्या टीव्ही शो विषयी सांगितलं. ती म्हणाली की, 'लहानपणी जेव्हा बाबा घरी येयचे तेव्हा सगळ्यात पहिले ते टीव्ही बंद करायचे. मग बाहेर जाऊन बुट वगैरे काढायचे. माझी 10 वी होईपर्यंत घरात केबल नव्हतं. त्यामुळे माझा जेव्हा पहिला रिअॅलिटी शो आला त्यावेळी खरतर तो मला शेजारच्यांच्या घरी जाऊन पहावा लागला. '.पुढे बोलताना प्राजक्ता म्हणाली की, 'मला रिअयल टेलिस्कास्ट त्यावेळी काही पाहता आले नाही, कारण तेव्हा मी बाहेर होते. मला दरवेळी रिपिट होणारा टेलिकास्ट पहावा लागायचा. जो की तेव्हा अख्ख्या दुनियेने पाहिलेला असायचा. अनेक वेळा शाळेत मला कॉम्प्लिमेंट मिळायच्या. पण मला ते पहायला मिळालंच नाही' असं प्राजक्ता मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .प्राजक्ता माळीचे वडील हे एक हवालदारच्या पदावर काम करायचे. त्यामुळे ते फार शिस्तप्रिय होते. तसंच त्यांना सगळ्या गोष्टी अगदी चोख लागत होत्या. प्राजक्ता बद्दल बोलायचं झालं तर तिचा फुलवंती चित्रपट सुपरहिट ठरला. तसंच चिकी चिकी बुबुम बूम मध्ये तिने आपल्या अभिनयाचा वेगळा अंदाज प्रेक्षकांना दाखवून दिलाय. .सलमान-ऐश्वर्याचा व्हायरल होतोय 'तो' व्हिडिओ, प्रेमात वेडे झालेले दोघे, व्हिडिओ एकदा नक्की पहाच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.