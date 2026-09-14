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“लग्न करण्याची इच्छा…” प्राजक्ता माळी 'लग्नपंचमी' नाटक पाहिल्यानंतर म्हणाली...'आज कळलं की...'

PRAJAKTA MALI PRAISES LAGNAPANCHAMI PLAY, SAYS “NOW I UNDERSTOOD” AFTER WATCHING THE SHOW:प्राजक्ता माळीने नुकतंच ‘लग्नपंचमी’ नाटक पाहिलं. नाटकातील कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक करत तिने लग्न करण्याची इच्छा असणारे आणि नसणारे सर्वांनी हे नाटक पाहावं, असं म्हटलं.
PRAJAKTA MALI

PRAJAKTA MALI

esakal

Apurva Kulkarni
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PRAJAKTA MALI WATCHES LAGNAPANCHAMI AND REVEALS HER THOUGHTS ON MARRIAGE: लग्नपंचमी हे नाटक सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. या नाटकाचे सगळे प्रयोग हाऊसफूल्ल होत आहेत. विशेष म्हणजे प्रेक्षकांसह कलाकार सुद्धा या नाटकाचं भरभरून कौतूक करताना पहायला मिळताय. दरम्यान आता अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने सुद्धा या नाटकाचं कौतूक केलय.

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