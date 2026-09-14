“लग्न करण्याची इच्छा…” प्राजक्ता माळी 'लग्नपंचमी' नाटक पाहिल्यानंतर म्हणाली...'आज कळलं की...'

PRAJAKTA MALI WATCHES LAGNAPANCHAMI AND REVEALS HER THOUGHTS ON MARRIAGE: लग्नपंचमी हे नाटक सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. या नाटकाचे सगळे प्रयोग हाऊसफूल्ल होत आहेत. विशेष म्हणजे प्रेक्षकांसह कलाकार सुद्धा या नाटकाचं भरभरून कौतूक करताना पहायला मिळताय. दरम्यान आता अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने सुद्धा या नाटकाचं कौतूक केलय. .प्राजक्तानं नुकतचं लग्नपंचमी हे नाटक पाहिले. त्यानंतर तिने तिच्या मनातील भावना व्यक्त केल्यात. तिने सोशल मीडियवार नाटकातील कलाकरांसोबतचे फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आज लग्नपंचमी पाहिल्यानंतर कळलं की, हे नाटक, लग्न झालेल्यांसाठी, तसंच लग्न करण्याची इच्छा असलेल्यांसाठी आणि लग्न न करण्याची इच्छा असलेल्यांनी सुद्धा पहाण्यायोग्य आहे. सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करणारं हे नाटक आहे.'.यावेळी तिने मधुगंधा कुलकर्णी यांना टॅग करत लिहलं की,'मधू ताई यांनी उत्तम नाटकांची लेखनी, निर्मिती केली. तसंच त्यांनी अभिनयासह तिन्ही बाजू सांभाळल्या आहेत. हा अतिशय प्रेरणादायी प्रवास आहे. मी तुमच्या विचाराच्या प्रेमात आधी होतेच आता नाटकातून पुन्हा अनुभवायला मिळालं.'तसंच स्वप्नील जोशीला टॅग करत ती म्हणाली की, 'तुझा स्टेजवरचा वावर पाहून मी खरंच थक्क झाले आहे. तुम्हाला असं काम करताना पाहणं हे माझ्यासाठी खरंच पर्वणी आहे. तसंच विदुला चौगुले, मुकेश जाधव हे देखील खूप छान करत आहेत. थोडक्यात काय तर माझे ३ तास फारच मजेत गेलेत. त्यात माझ्यासोबत ललित आणि परेश मोकाशी असल्यानं आणखीच धमाल आली.' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. .दरम्यान तिच्या पोस्टवर स्वप्नील जोशीनं कमेंट करत 'थॅक्यू सखी' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. चाहत्यांनी सुद्धा कमेंट करत नाटकाबाबत कौतूक केलय. दरम्यान ललिता आणि प्राजक्ता एका नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘शुभ मंगलम जोडी दंगलम’ असं त्यांच्या सिनेमाचं नाव असणार आहे. .‘दुःखी असलात तरी फॅशनेबल दिसावं लागतं...’; प्रीती झिंटा कलाकारांबद्दल स्पष्टच बोलली, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.