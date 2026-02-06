Premier

प्राजक्ता माळीने बनवला कोकणातल्या घराघरात बनणारा खास पदार्थ; व्हिडिओ पाहून अमृता खानविलकर म्हणते-

PRAJAKTA MALI COOKING VIDEO: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने कोकणातील खास पदार्थ बनवून प्रेक्षकांना चकीत केलंय.
prajakta mali

prajakta mali

ESAKAL 

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिका ते मोठा पडदा असा प्रवास करून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्मण करणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करते. ती मराठी सिनेसृष्टीमधील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. प्राजक्ताच्या अभिनयाची तर चर्चा होतच असते मात्र आता तिने कोकणातला खास पदार्थ बनवून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय. अभिनेत्रींना जेवण बनवता येत नाही हा समज तिने मोडीत काढलाय. तिने हा पदार्थ बनवतानाचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केलाय.

