प्राजक्ता माळीने बनवला कोकणातल्या घराघरात बनणारा खास पदार्थ; व्हिडिओ पाहून अमृता खानविलकर म्हणते

छोट्या पडद्यावरील मालिका ते मोठा पडदा असा प्रवास करून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्मण करणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करते. ती मराठी सिनेसृष्टीमधील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. प्राजक्ताच्या अभिनयाची तर चर्चा होतच असते मात्र आता तिने कोकणातला खास पदार्थ बनवून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय. अभिनेत्रींना जेवण बनवता येत नाही हा समज तिने मोडीत काढलाय. तिने हा पदार्थ बनवतानाचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केलाय. .प्राजक्ताने तिच्या इंस्टाग्रामवर या रेसिपीचा व्हिडिओ शेअर केलाय. यात प्राजक्ता कुळथाची पिठी बनवताना दिसतेय. सगळ्यात आधी ती कढईत तूप टाकते. त्यानंतर जिरं आणि ठेचलेला लसूण टाकते. हिंग हळद टाकल्यावर थोडं हलवून घेऊन मग कुळथाच्या पिठात पाणी टाकून ते पाणी मग कढईत टाकते. त्यानंतर व्यवस्थित ढवळून थोडावेळ राहू देते. चवीपुरतं मीठ टाकून एक उकळी काढून मग गॅस बंद करते. तिने अतिशय सुंदर असं सूप बनवलं. हा व्हिडिओ शेअर करताना तिने लिहिलं, 'शहरात नवीन कूक आलीये. कुळीथ सूप. थोडं उष्ण असतं पण प्रथिनांनी भरपूर असतं. कुळीथाचं पिठलंही खूप छान लागतं.' त्यावर नेटकऱ्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'माझं आवडीचे आहे. खूप भूक लागली की हे मी झटापट बनवते.' आणखी एकाने लिहिलं, 'तू तर एकदम ऑल राउंडर आहेस. तुला सगळं येतं.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'वाह वाह. मस्तच आमच्याकडे यात कोकम टाकतात थोडी आंबट चव येण्यासाठी.' प्राजक्ताच्या व्हिडिओवर अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिनेदेखील कमेंट केलीये. तिने प्राजक्ताला विचारलं, कधी येऊ मॅडम हे खायला? त्यावर प्राजक्ता उत्तर देत म्हणाली, 'कधीही ये अमु, तू मी, कुळीथ सूप आणि गप्पा.' प्राजक्ताचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.