‘ती केवळ आई नाही, आमची आदिशक्ती’; आईबद्दल बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली, ‘नृत्य शिकण्यासाठी घरातून विरोध, पण…’

PRAJAKTA MALI REVEALS MOTHER’S SUPPORT FOR HER DANCE JOURNEY: प्राजक्ता माळी ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. प्राजक्ताने अभिनयासह नृत्यामध्ये सुद्धा चाहत्यांच्या मनात छाप पाडलीय. व्यवसायात सुद्धा प्राजक्ता अग्रेसर आहे. दरम्यान अशातच सकाळसोबत बोलताना तिने आपल्या आईविषयी भावना व्यक्त केलाय. 'नृत्य शिकताना घरून प्रचंड विरोध झाला, परंतु आईच्या पाठिंब्यामुळे मी इथेपर्यंत पोहचले' असं तिने म्हटलय. .काही माणसं आपल्या आयुष्यात येऊन आपल्याला जगण्याचा अर्थ शिकवतात, तर काही आपल्या संघर्षातून संपूर्ण कुटुंबाला जगण्याची ताकद देतात. माझ्या आयुष्यात अशीच एक व्यक्ती आहे, जिने संकटांना कधीच आपल्यावर मात करू दिली नाही, ती म्हणजे माझी आई माझी आदिशक्ती. आईचा जीवनप्रवास कधीच सोपा नव्हता. कुटुंबाची जबाबदारी, आर्थिक अडचणी आणि प्रत्येक पावलावर मिळणारा विरोध. या सगळ्यांचा सामना करत तिने कुटुंब खंबीरपणे सांभाळले. मला नृत्य शिकताना घरून प्रचंड विरोध झाला. पण, तिने हार मानली नाही. ती माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी होती. तिच्यामुळे आज मी अभिनय क्षेत्रात येऊ शकले, अशी भावना अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने ‘सकाळ’सोबत बोलताना व्यक्त केली. .पुढे बोलताना प्राजक्ता म्हणाली, 'तिने आयुष्यात कधीही हार मानली नाही. कितीही कठीण प्रसंग आले, कितीही अडचणी आल्या, तरी ती प्रत्येक संकटाला धैर्याने सामोरी गेली. तिच्यासाठी अशक्य हा शब्द जणू अस्तित्वातच नव्हता. एखादी गोष्ट करायची ठरवली की, ती पूर्ण केल्याशिवाय तिला चैन पडत नाही. तिची चिकाटी, तिची मेहनत आणि तिचा आत्मविश्वास हा आमच्यासाठी आयुष्यभराचा आदर्श आहे. खरे सांगायचे तर, तिने आयुष्यात जेवढा संघर्ष केला, त्याच्या अर्धा संघर्षही आम्ही करत नाही. आजही ती आमच्या कुटुंबाचा कणा आहे. तिचे धाडस, तिचा स्पष्टवक्तेपणा हीच तिची खरी ओळख आहे..'ती फक्त आमची आई नाही, तर आमची प्रेरणा, आमची ताकद आणि आमच्या संपूर्ण कुटुंबाचा अभिमान आहे. तिच्या संघर्षातून आम्ही जिद्द शिकलो, तिच्या मेहनतीतून कष्टांचे महत्त्व समजलो आणि तिच्या धाडसातून स्वतःच्या स्वप्नांसाठी लढण्याची प्रेरणा घेतली. आई, तू आहेस तशीच राहा. तुझ्या जिद्दीला, तुझ्या धाडसाला आणि तुझ्या कर्तृत्वाला मनापासून सलाम, आम्हाला तुझा सार्थ अभिमान आहे. कारण आमच्यासाठी तू केवळ आई नाहीस. तू आमची आदिशक्ती आहेस, आमची प्रेरणा आहेस आणि आमचं संपूर्ण जग आहेस.' असं तिने म्हटलय. . अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ यांना बॉम्बहल्ल्याची धमकी; दादरमधील चार शाळांनाही ईमेल, तपास सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.