प्राजक्ता माळीची आई पाहिलीत का? अभिनेत्री आहे हुबेहूब कार्बन कॉपी, Viral Video

Prajakta Mali's Viral Video: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्रजाक्ता माळी ही नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती नेहमीच तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. अशातच आता प्राजक्ताची देवखेळ ही वेबसीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या वेबसीरिजमध्ये प्रेक्षकांना प्राजक्ताचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान अशातच आता प्राजक्ता देवखेळच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. अनेक ठिकाणी ती मुलाखती देताना पहायला मिळतेय. तसंच काही दिवसापूर्वी देवखेळ या वेब सीरिजचा प्रिमियर सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला प्राजक्ता माळी, अंकुश चौधरीसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. परंतु या सगळ्यात खास उपस्थिती होती ती, प्राजक्ता माळीच्या आईची. .सध्या सोशल मीडियावर देवखेळच्या प्रीमियर सोहळ्यातील एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये प्राजक्ता तिच्या आईसोबत पोज देताना पहायला मिळतेय. तो व्हिडिओ पाहून लक्षात येतय की, प्राजक्ता ही सेम टू सेम आईची कार्बन कॉपी आहे. फेसकट पासून स्माईल पर्यंत सगळे गुण प्राजक्ताला तिच्या आईकडून मिळालेल पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा आईसोबतचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये प्राजक्ता माळी ही वेस्टन कपड्यांमध्ये पहायला मिळतेय. तर प्राजक्ताची आईने साडी नेसली आहे. अतिशय साधा आणि सिंपल लूक आईचा पहायला मिळतोय. प्राजक्ताही आईसोबत पोज देताना प्रचंड आनंदी दिसतेय. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ताचा आणि तिचा आईचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. नेटकऱ्यांना देखील माय-लेकीची जोडी प्रचंड आवडली आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत मायलेकीचं कौतूक केलय. .दरम्यान प्राजक्ता माळी आणि अंकुश चौधरी यांच्या मुख्य भूमिकेतील देवखेळ ही वेबसीरिज 30 जानेवारीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरिजमधून कोकणातील संकासूराचा थरार पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या वेबसीरिजची उत्सुकता लागली आहे. .पाप करणाऱ्यांचा हिशोब होणार! प्राजक्ताची नवी वेबसीरिज 'देवखेळ' लवकरच येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला, नवी पोस्ट चर्चेत