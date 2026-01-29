Premier

प्राजक्ता माळीची आई पाहिलीत का? अभिनेत्री आहे हुबेहूब कार्बन कॉपी, Viral Video

Prajakta Mali and Her Mother’s Viral Video: मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी सध्या तिच्या आगामी वेबसीरिज ‘देवखेळ’मुळे चर्चेत आहे. या सीरिजच्या प्रमोशनदरम्यान पार पडलेल्या प्रीमियर सोहळ्यात प्राजक्ता माळीसोबत तिची आईही उपस्थित होती.
Prajakta Mali’s Viral Video: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्रजाक्ता माळी ही नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती नेहमीच तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. अशातच आता प्राजक्ताची देवखेळ ही वेबसीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या वेबसीरिजमध्ये प्रेक्षकांना प्राजक्ताचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळणार आहे.

