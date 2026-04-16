प्राजक्ता माळीने केलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतूक, म्हणाली...'त्याच्या बोलण्यातून कधीच चुकीचा शब्द...'

PRAJAKTA MALI APPLAUDS DEVENDRA FADNAVIS AT PUBLIC EVENT: प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने मुंबईतील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वशैलीचं जाहीरपणे कौतुक केलं. ‘त्यांच्या तोंडून कधीच चुकीचा शब्द निघत नाही,’ असं म्हणत प्राजक्ताने प्रशंसा केली.
Apurva Kulkarni
PRAJAKTA MALI ON DEVENDRA FADNAVIS: प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्राजक्ता माळी ही अभिनयासह उत्तम व्यावसायिक सुद्धा आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय आहे. त्याचबरोबर ती उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. दरम्यान अशातच प्राजक्ताने एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती.

