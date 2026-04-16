प्राजक्ता माळीने केलं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतूक, म्हणाली...'त्याच्या बोलण्यातून कधीच चुकीचा शब्द...'

PRAJAKTA MALI ON DEVENDRA FADNAVIS: प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्राजक्ता माळी ही अभिनयासह उत्तम व्यावसायिक सुद्धा आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय आहे. त्याचबरोबर ती उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. दरम्यान अशातच प्राजक्ताने एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. .प्राजक्ता माळी अनेकवेळा व्यासपीठावर जाहीरपणे स्वत:च मत मांडताना पहायला मिळतेय. अशातच तिने मुंबईच्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं कौतूक केलय. मुंबईतील दादर इथं नारी शक्ती वंदन महिला संमेलनाला ती उपस्थित होती. यावेळी बोलताना तिने मुख्यमंत्र्यांचं कौतूक केलय. प्राजक्तासोबत रविना टंडन सुद्धा सेलिब्रिटी म्हणून कार्यक्रमात उपस्थित होती. .प्राजक्ता माळी फडणवीसांचं कौतूक करत म्हणाली, 'मी आवर्जुन सांगावं वाटतय की, महाराष्ट्रात जे काही घडत आहे. भोंदूबाबांचं जे चाललय, ते अतिशय संवेदनशीलपणे मुख्यमंत्री हाताळत आहेत. म्हणजे ते बाबाप्रमाणे जिथं कठोर व्हायला हवं, तिथं कठोर होतात आणि जिथं शांत राहायला हवं तिथं ते शांत पद्धतीनं गोष्टी सांभाळतात.'.पुढे बोलताना प्राजक्ता असंही म्हणाली की, 'जेव्हा आपण त्यांना टिव्हीवर पाहतो, ऐकतो त्यावेळी त्यांच्यावर खुप चिखलफेक, ट्रोलिंग होतं. परंतु त्यांच्या तोंडून कधीच कोणता वाईट शब्द निघत नाही. आतापर्यंत त्यांचा कधीच सूर ढळलेला नाही. ते कधीच कोणाबद्दल, किंवा त्यांच्या वाणीतून चुकीचे शब्द निघाले नाही.' असं ती कार्यक्रमात बोलताना म्हणाली.