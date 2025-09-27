त्या १९- २० वर्षांच्या मुलांनी माझे तसले व्हिडिओ... प्राजक्ता माळीने सांगितला धक्कादायक प्रसंग; म्हणाली- पोलिसांनी फोन लावून दिला...

'फुलवंती' मधून प्रेक्षकांच्या काळजात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर सिनेसृष्टीत नाव कमावलंय. अभिनयासोबतच ती अनेक व्यवसायदेखील करते. तिचा स्वतःचा डान्स क्लास आहे. तिचा ज्वेलरी ब्रँडदेखील आहे. सोबतच तिचं फार्महाउसदेखील आहे. हे सगळं सांभाळून ती शूटिंगदेखील करताना दिसते. ती नेहमीच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. त्यामुळेच ती चाहत्यांसोबत जोडलेली राहते. मात्र आता प्राजक्ता एक वेगळ्याच कारणामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. तिने दिलेली एक मुलाखत सध्या चांगलीच गाजतेय. यात तिने सोशल मीडियाचा गैरवापर कसा केला जातो याबद्दल सांगितलं आहे. .प्राजक्ताने नुकतीच 'MHJ Unplugged' ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मला आयुष्यात कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटली नव्हती पण आता मला सोशल मीडियाची भीती वाटते. मला एकदा सायब्रर क्राईम महासंचालकांना भेटण्याची संधी मिळाली. तेव्हा तर त्यांनी मला एका वेगळ्याच गोष्टीची माहिती दिली. त्याच सायबर पोलिसांनी दोन मुलांना पकडलं होतं त्याचं वय साधारण १९-२० वर्ष होतं. ज्यांना माहितच नव्हतं की ते आयुष्यात काय करत आहेत. त्यातील एकाला मला त्यांनी फोन लावून दिला. तर त्याला मी विचारलं की तू असं का केलंस. त्याने एक प्रोफाईल उघडलं होतं. त्याच्यामध्ये फक्त माझे खराब व्हिडीओ होते.'.ती पुढे म्हणाली, 'त्यावर मी त्याला विचारलं की तू हे का केलंस? तर त्याचं उत्तर असं होतं की, 'तुम्ही ट्रेंडिंगमध्ये होता म्हणून मी केलं. खरंतर तो माझा चाहता होता. काहीही टाकायचं म्हणून त्याने ते टाकलं होतं. शिवाय त्याला हेही कळतं नव्हतं की त्याने काय केलंय. त्यावेळी मला विनंती करत तो मुलगा म्हणाला, 'कृपया माझ्या घरी हे सांगू नका, कारण माझे वडील मला चाबकाने मारतील'. ही शेवटची विनंती त्याने मला केली होती.'.सोशल मीडियाबद्दल बोलताना प्राजक्ता म्हणाली, 'तुमच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची कोणतीही माहिती सोशल मीडियावर शेअर करु नका. मी देखील हे करत नाही. मला ती गोष्ट फार आवडते, ज्यामध्ये एक मोठा हत्ती आहे आणि चार माणसं असतात. जसं एकाच्या हातात शेपूट आलं. एकाच्या हातात सोंड आली तर तिसऱ्याच्या हातात पाय आला, अशी परिस्थिती आहे. आपल्याला खरं सत्य आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही. आपल्याला पूर्ण चित्र माहितच नसतं. शिवाय जे काही आपल्या हाताला लागतं त्यावरच आपण बोलत असतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा..घटस्फोट घ्यायचं ठरल्यावर 'होणार सून मी...'च्या सेटवर असे वागायचे तेजश्री आणि शशांक; दिग्दर्शक समजावून दमलेला पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.