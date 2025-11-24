असा कुणी असेल तर... लग्नासाठी प्राजक्ता माळीच्या अपेक्षा तरी काय? म्हणते- बाकी काही नको फक्त मुलाने...

छोट्या पडद्यापासून मोठ्या पडद्यापर्यंत आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी प्रेक्षकांची लाडकी आहे. प्राजक्ताने आपल्या अभिनयासोबतच तिच्या सौंदर्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिने 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. गेली कित्येक वर्ष प्राजक्ता मराठी इंडस्ट्रीवर राज्य करतेय. ती एका ज्वेलरी ब्रॅण्डची मालकीण आहे. सोबतच तिचं फार्महाऊस देखील आहे. ती चित्रपटांमध्ये,ही दिसते. मात्र चाहते तिच्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहतायात. ती लग्न कधी करणार असा प्रश्न अनेकदा तिला विचारण्यात येतो. आता प्राजक्ताने तिला कसा मुलगा हवाय याबद्दल सांगितलं आहे. तिच्या केवळ २ अपेक्षा आहेत. .प्राजक्ताने मुलाखतीत तिचं ब्रेकअप झाल्याचं सांगितलं होतं. आता तिने लग्न करायला मुलगा कसा हवा याबद्दल सांगितलं आहे. तसा मुलगा मिळाला तर माई लगेच लग्न करेन असं ती म्हणालीये. मुक्काम पोस्ट मनोरंजनला दिलेल्या मुलाखतीत प्राजक्ता म्हणाली, 'देवाने स्त्रियांना सहनशक्ती दिलीये तर घरातल्या कर्त्या पुरुषाला बळ देण्याचं मेकॅनिझम दिलंय की, तू फ्रंट सीटवर बस मी बॅक सीटवर बसून तुझी साथ देईन. पूर्वीच्या काळापासून हे छान वर्कआऊट झालं पण. कारण तेव्हा घरातले पुरुष बायांना विशेष मानसन्मान द्यायचे.'.प्राजक्ताने तिच्या आजी-आजोबांचं उदाहरण सांगितलं. ती म्हणाली, "मला अजूनही आठवतंय की माझे आजोबा माझ्या आजीला नेहमी अहो अशी हाक मारायचो. अहो तुम्ही जेवलात का असं. माझ्या आजीचे जेव्हा गुडघे खराब झाले होते तेव्हा तिचं धुणं ते धुवायचे. कामाला बाई लावून तिच्याकडून काम करून घेणं दोघांनाही कधीच आवडच नाही. आजीचं जेवणही ते वाढायचे. घरातले पुरुष बायकांना कसे आदराने वागवायचे हे मी पाहिलं आहे. प्रेम आणि आदर या दोन गोष्टी बायकांना मिळाल्या तर बाई कोणतीही तडजोड करून त्या पुरुषाला सपोर्ट करते. पण आता ते थोडं हलतंय. मग ती म्हणते, अरे तू हे करतोयस त्यापेक्षा मी चांगलं करू शकते. तू मला शहाणपणा नाही शिकवायचा.".तसा मुलगा भेटला तर... "प्रत्येक बाईला माहिती असतं की ती किती केपेबल आहे. बायकांना जर योग्य रिस्पेक्ट आणि प्रेम मिळालं तर बायका दुसऱ्याला फ्रंट सीटवर बसवायला रेडी आहेत. पण हे जर नाही मिळालं तर ती चिडते आणि आता हेच होतंय. असं करणारा जर कोण मला भेटला तर मी त्याच्या प्रेमात पडेन आणि लग्न करेन." प्राजक्ता शेवटची 'चिकी चिकी बुबुम बूम' या चित्रपटात दिसली होती. .मी उशिरा झालेलं बाळ... इशा केसकरने सांगितला बालपणीचा कटू अनुभव; 'सहा महिन्याची असल्यापासून मी पाळणाघरात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.