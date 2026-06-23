आयुष्यातले तीन टर्निंग पॉइंट! चाहत्यांच्या प्रश्नावर प्राजक्ता माळीचं उत्तर , म्हणाली...'काही लोकांना माफ तर...'

JULUN YETI RESHIMGATHI AND PHULWANTI CHANGED PRAJAKTA MALI CAREER: लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने मालिका, सिनेमातील अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. अभिनयासह प्राजक्ता तिच्या दागिन्याच्या ब्रॅण्डसाठी सुद्धा ओळखली जाते. ती एक यशस्वी उद्योजिका सुद्धा आहे. प्राजक्ता सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती नेहमीच तिच्या व्यस्त शेड्युलमधून चाहत्यांशी संवाद साधते. अशातच तिने 'आस्क मी सेशन'द्वारे चाहत्यांशी गप्पा मारल्यात..प्राजक्ताने आस्क मी सेशनदरम्यान तिच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंटबद्दल सांगितलं आहे. तिला एका चाहत्यांनी विचारलं की, 'तुझ्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट सांग... ज्यामुळे आज तुला सर्वत्र एक वेगळी ओळख आणि यश मिळालय.' त्यावर प्रजाक्ताने तिचं कॉलेज, जुळून येती रेशीमगाठी आणि पहिली निर्मिती असलेला सिनेमा फुलवंती याचं नाव घेतलय. .प्राजक्ता माळी म्हणाली की, 'माझ्या आयुष्यात अनेक टर्निंग पॉईंट आहेत. त्यातील पहिला म्हणजे माझं कॉलेज ललित कला केंद्र. तिथून मला एक वेगळं वळण मिळालं. त्यानंतर दुसरं म्हणजे, जुळून येती रेशीमगाठी ही मालिका आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मी निर्मिती केलेला फुलवंती सिनेमा' या गोष्टी माझ्या आयुष्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरल्या..यावेळी एका चाहत्याने तिला तुझ्या हास्याचे रहस्य काय? असं विचारलं. त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'आयुष्याकडे गांभीर्याने पाहू नका. तुम्ही कठीण काळात स्माइल करायला शिका' तसंच यावेळी एकाने तिला सिनेसृष्टीत टिकण्यासाठी काय करावं? असं विचारलं. त्यावर तिने योग्य उत्तर दिलय. ती म्हणाली की, 'लवकर आलेलं लवकर जातं आणि जे काही कराल ते निवांत करा कलेच्या प्रेमाखातर करा म्हणजे ते टिकेल.' असं म्हटलं..'राजा शिवाजी'चा ओटीटीवर धडाका! घरबसल्या पाहता येणार, पण कधी आणि कुठे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.