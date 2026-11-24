PRAJAKTA MALI REVEALS HER DAILY FOOD ROUTINE: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. आज ती आघाडीची अभिनेत्रींपैकी एक आहे. प्राजक्ता माळीनं अभिनयासोबतच नृत्य तसंच व्यवसायात स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. दरम्यान प्राजक्ता नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. काही दिवसापूर्वी तिने व्हिगन झाल्याचं चाहत्यांना सांगितलं होतं. त्यानंतर तिचा एका मुलाखतीतील व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये प्राजक्ताने नॉनव्हेज सोडण्यामागचं कारण सांगितलं. .प्राजक्ता तिच्या डाएटबद्दल बोलताना म्हणाली की, 'मी आता शाकाहारी झाली आहे.' यावेळी तिने नॉनव्हेज सोडण्यामागचं कारणही सांगितलं. ती म्हणाली की, 'माणसांची आणि प्राण्याची पचनसंस्था ही वेगळी असते. तसंच मांसाहार पचवण्यासाठी माणसाच्या शरीराला ७२ तास लागतात. त्यामुळे ते मानवी शरीरासाठी चांगलं नाही. याबाबत अनेक डॉक्युमेंट्री सुद्धा पाहिल्या. परंतु मी नॉनव्हेज खाणं सोडलं.'.'यावेळी तिने तिच्या रोजच्या आहाराबद्दल सुद्धा सांगितलं. ती नेहमी ताज आणि गरम अन्न खाते. तसंच शिळं आणि पॅकेज्ड फूड खाणं शक्यतो टाळते. तिचं म्हणणं आहे की, त्याचा परिणाम तुमच्या चेहऱ्यावर होऊ शकतो. योग्य खाणं, योग्य दिनचर्या याचा तुमच्या शरीरावर खूप चांगला परिणाम होते' असं तिने म्हटलय. .दरम्यान काही महिन्यापूर्वी प्राजक्ताने व्हिगन झाल्याचं सोशल मीडियावर सांगितलं होतं. तिने हे ही स्पष्ट केलेलं की, हे तिने तिच्या आवडीनं नाहीतर तब्येतीच्या कारणास्तव निर्णय घेतला. दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ त्याच्या शरीराला सहन होत नव्हती. तिला सतत खोकल्याचा त्रास होत होता. त्यामुळे तिने व्हिगन होण्याचा निर्णय घेतला. .देशभक्तीपर गाण्यावर अक्षय कुमारचा जबरदस्त डान्स, अचानक पँटला लावली आग! Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.