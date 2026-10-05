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तर आयुष्यभर कॉटनच्या साड्या नेसल्या असत्या... प्राजक्ता माळी असं का म्हणाली? तो निर्णय घेतला आणि...

PRAJAKTA MALI REVEALS SHE WEAR COTTON SAREE FOR LIFE : मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने एका मुलाखतीत ती अभिनेत्री नसती तर तिने काय केलं असतं हे सांगितलंय.
PRAJAKTA MALI

PRAJAKTA MALI

esakal

Payal Naik
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छोटा पडदा ते मोठा पडदा असा प्रवास करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर यशाचं शिखर गाठलं. ती एक यशस्वी अभिनेत्री असण्यासोबतच एक यशस्वी बिझनेसवूमनदेखील आहे. तिचा स्वतःचा ज्वेलरी ब्रँड आहे. सोबतच तिचं फार्महाउस देखील आहे. ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. मात्र ती जर अभिनेत्री नसती तर तिने काय केलं असतं हे तिने एका मुलाखतीत सांगितलंय.

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