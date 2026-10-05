तर आयुष्यभर कॉटनच्या साड्या नेसल्या असत्या... प्राजक्ता माळी असं का म्हणाली? तो निर्णय घेतला आणि...

छोटा पडदा ते मोठा पडदा असा प्रवास करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर यशाचं शिखर गाठलं. ती एक यशस्वी अभिनेत्री असण्यासोबतच एक यशस्वी बिझनेसवूमनदेखील आहे. तिचा स्वतःचा ज्वेलरी ब्रँड आहे. सोबतच तिचं फार्महाउस देखील आहे. ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. मात्र ती जर अभिनेत्री नसती तर तिने काय केलं असतं हे तिने एका मुलाखतीत सांगितलंय. .जुळून येतील रेशीमगाठी या मालिकेतून प्राजक्ता माळी घराघरात पोहोचली. आता पुन्हा एकदा याच मालिकेतील जोडी म्हणजे प्राजक्ता आणि ललित प्रभाकर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. प्राजक्ता आज मोठी अभिनेत्री आहे. मात्र जर ती अभिनेत्री नसती तर ती साडी नेसून शेतात काम करताना दिसली असती असं तिने एका मुलाखतीत सांगितलंय. दिल के करीबला दिलेल्या मुलाखतीत प्राजक्ता म्हणाली, '10-12 वर्षांआधीच नखही माझ्यात शिल्लक नाहीये. मी पूर्णपणे बदलले आहे. हा बदल मला आवडतोय. ती वेगळी होती प्राजक्ता. ती मी नाहीच आहे. म्हणजे ते पण माझं रूप मला आवडत नाही अशातला भाग नाही.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण गिवन अ चॉइस, मी जर या क्षेत्रात नसते तर आत्ता पण मी कॉटन साडी घातली आहे. मी आयुष्यभर साड्यांमध्ये वावरले असते. कॉटन ड्रेसेसमध्ये वावरले असते. शांत आयुष्य, शेतात वगैरे जाऊन मी काढलं असतं. आदिवासी पाड्यांमध्ये जाऊन शिकवत बसले असते लोकांना. ते पण खूप आहे माझ्या अंगात. शेतात राहा, गावाकडे राहा, सोशल वर्क करा. ती आहे खरं तर. त्यातलं थोडं जरी राहिलं तर एवढं राहिलंय की अजूनही मला ते यू नो, कस्टंट वाटतं. पण आता बघायला गेलं तर त्यातला अपिअरन्स वाईज सोड पण... आणि थॉट वाईज सोड, पण सोल वाईज तसं काही राहिलेलं नाही.'.आठ दिवसांनंतर मी माधुरी दीक्षितसारखी दिसणार म्हणत मुक्ता बर्वेने केलेला हेअरकट; घरी गेल्यावर मात्र... सांगितला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.