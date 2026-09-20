बाबो! प्राजक्ता माळीनं गोरेगावमधील फ्लॅट तब्बल 'इतक्या' कोटींना विकला; व्यवहारामागचं कारण अद्याप गुलदस्त्यात!

PRAJAKTA MALI REAL ESTATE INVESTMENT AND PROPERTY DEAL: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिची जुळून येती रेशीमगाठी ही मालिका तर प्रचंड गाजली. दरम्यान आता प्राजक्ता तिच्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीमुळे चर्चेत आलीय. माहितीनुसार प्राजक्ताने तिचा गोरेगाव ईस्टमधील फ्लॅट विकला आहे. तसंच १.१२ कोटी रुपयांना या फ्लॅटची डील झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तिची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .सीआरई मॅट्रिक्स या रिअल इस्टेट अॅनॉलिटिक्स फर्मवरील माहितीनुसार प्राजक्ताने गोरेगाव ईस्ट इथं ४७३ स्केअर फूट क्षेत्रफळाचा फ्लॅट विकलाय. हा व्यवहार १० सप्टेंबर रोजी झाला. यासाठी तिने ६.७३ लाख रुपायंची स्टॅम्प ड्युटी भरली. परंतु तिने हा फ्लॅट कोणत्या कारणासाठी विकला हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. .माहितीनुसार प्राजक्ताने १२ ऑगस्ट २०२६ मध्ये गोरेगावच्या ओबेरॉय एक्सक्युझिट या ठिकाणी अलिशान सोसायटीमध्ये एक अपार्टमेंट खरेदी केलं होतं. त्याची किंमत जवळपास ६.४२ कोटी रुपये इतकी आहे. तिचं घर २८ व्या मजल्यावर असल्याची माहिती आहे. तिच्या नवीन घराच्या गुंतवणुकीमुळे तिची बरीच चर्चा रंगली होती. तसंच तिने हा व्यवहार नूर खान आणि युसूफ खान यांच्याकडून केला होता. .दरम्यान प्राजक्ताबद्दल बोलायचं झालं तर अभिनयासह ती एक उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्याचा ब्रॅण्ड सुद्धा आहे. तसंच तिचं मुंबई-पुण्याचं जवळ स्वत:चं फार्महाऊस सुद्धा आहे. तिने अभिनयासह तिच्या व्यवसायातून मोठं यश संपादन केलय. .तेजश्री प्रधानच्या मनात नेमकं काय? 'तो माझ्यासाठी खूप खास…' म्हणत व्यक्त केल्या भावना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.