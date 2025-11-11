प्राजक्ता माळी सकाळी उपाशीपोटी पिते 'हा' हेल्दी ज्यूस; स्वतः सांगितली रेसिपी; फॅट कमी करायचाय मग एकदा करून बघाच

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिच्या सौंदर्याची चाहत्यांवर मोहिनी आहे. ती उत्कृष्ट नृत्यांगनादेखील आहे. प्राजक्ता नेहमीच आपल्या फिटनेसबाबत सजग दिसून येते. वेळेत व्यायाम आणि योग करून अतिशय फिट असण्याकडे तिचा कल आहे. मात्र दिवसभर शूटिंग आणि इतर कामं असतानाही प्राजक्ता स्वतःची काळजी कशी घेते असा प्रश्न अनेकांना पडतो. आता प्राजक्ताने तिच्या फिटनेसच्या मागचं एक सुपरफूड सांगितलं आहे. तिने एका ज्यूसची रेसिपी चाहत्यांना सांगितलीये जो ती सकाळी उपाशीपोटी पिते. .प्राजक्ताने काही दिवसांपूर्वी लोकमत सखीला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी दोन गोष्टी प्रकर्षाने पाळते. एकतर उत्तम खाणं आणि दुसरं उत्तम दिनचर्या हे दोन्ही फॉलो केलंच पाहिजे. तुम्ही जे अन्न खाता त्याचा परिणाम तुमच्या शरीरावर होत असतो. तुम्ही मैदा जास्त प्रमाणात खाताय तर, तुम्ही मैद्यासारखे होणारच आहात. त्यामुळे शिळं, पॅकेज फूड वगैरे खाऊ नका. जेवढं ताजं अन्न तुम्ही खाल तेवढा तजेलदारपणा तुमच्या चेहऱ्यावर येईल. शक्य तेवढं लवकर झोपून, पहाटे लवकर उठणं गरजेचं आहे. रात्री २-३ वाजेपर्यंत जागून तुम्ही सुंदर दिसाल असं तुम्हाला वाटत असेल तर, ते शक्य नाही. या सगळ्यात व्यायाम देखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे'.प्राजक्ताने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एका ज्युसचा फोटो शेअर केलाय. यात एक काचेचा ग्लास आणि त्यात ज्यूस दिसतोय. याची रेसीपीदेखील तिने लिहिलीये. दोन आवळे, १ काकडी, ७-८ पुदिन्याची पानं, अर्ध लिंबू याचा वापर करून प्राजक्ताने सकाळी उपाशीपोटी पिण्यासाठी सुपरहेल्दी ज्यूस बनवला होता. प्राजक्ताने या ज्यूसची रेसिपी सांगत लिहिलं. 'दिवसातील पहिला ज्यूस; जो मी उपाशीपोटी प्यायले… #GoGreen”.' प्राजक्ताने गेल्या काही वर्षात डाएटमध्ये बदल केलाय. ती पूर्णपणे शाकाहारी झाली आहे. .प्राजक्ता शेवटची 'फुलवंती' सिनेमात दिसली होती. तर ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असते..हो मी त्यांच्यातलीच... आंबेडकरांची आहे... असं का म्हणाली चिन्मयी सुमित; ते विधान चर्चेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.