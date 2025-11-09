Viral Video: प्राजक्ता माळीचे योगासने पाहिले का? सोशल मीडियावर व्हिडिओ केला पोस्ट, नेटकरी म्हणाले...

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ता माळीची चर्चा रंगताना पहायला मिळते. प्राजक्ता माळीला सोशल मीडियावर अनेक जण फॉलो करतात. प्राजक्ता माळी ही नेहमीचे तिचे दैनदिन अपडेट चाहत्यांना देत असते. सोशल मीडियावर ती तिचे व्हिडिओ, फोटो पोस्ट करत असते. अशातच आता एक व्हिडिओ शेअर केलाय. जो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .प्राजक्ता माळीने तिच्या सोशल मीडियावर योगासनाचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती सुर्यनमस्कार तसंच इतर योगासने करताना दिसत होती. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'योग साधना... माझा सर्वांत आवडता अनुभव'. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अनेक नेटकऱ्यांनी तिचं कौतूक केलय. 'अभिनयासह तु उत्तम योगासने करत' असल्याचं म्हणत प्राजक्ताचं कौतूकही केलय. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ता माळीचा व्हिडिओ चर्चेत आहे. चाहत्यांनी तिच्या व्हिडिओ पसंती दाखवली असून नेटकरी कमेंट करत कौतूक करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ता माळीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती सध्या हास्यजत्रा शोमध्ये सुत्रसंचलन करत असते. काही दिवसापूर्वी ती चिकी चिकी बुबूम बूम या सिनेमामध्ये पहायला मिळाला होती. प्राजक्ताने अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलंय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून तिला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. .'इंज्युरीनंतर मला समजलं की, स्वामी नेहमी....' स्वामी समर्थांचा अनुभव सांगताना तेजस्विनी म्हणाली...'दरवेळी ते माझ्यासोबत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.