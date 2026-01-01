Premier

Prajakta Mali : स्वप्नातून पडद्यावर उतरलेली ‘फुलवंती’! प्राजक्ता माळीच्या जिद्दीची कहाणी

Prajakta Mali on Phulwanti : 'फुलवंती' ही भूमिका प्राजक्ता माळीसाठी केवळ अभिनय नव्हता, तर ती तिची जिद्द होती. स्वतः निर्माती होऊन हे स्वप्न कसं पूर्ण केलं आणि गश्मीर महाजनीसोबतचा कामाचा अनुभव याबद्दल प्राजक्ताने मांडलेले मनोगत.
सकाळ वृत्तसेवा
प्राजक्ता माळी (अभिनेत्री)

काही भूमिका कलाकाराच्या आयुष्यात योगायोगाने येतात, तर काही भूमिकांसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. काही भूमिका केवळ स्वप्नात न ठेवता, त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सातत्याने मेहनत घ्यावी लागते.

