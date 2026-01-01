Prajakta Mali : स्वप्नातून पडद्यावर उतरलेली ‘फुलवंती’! प्राजक्ता माळीच्या जिद्दीची कहाणी

प्राजक्ता माळी (अभिनेत्री)काही भूमिका कलाकाराच्या आयुष्यात योगायोगाने येतात, तर काही भूमिकांसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. काही भूमिका केवळ स्वप्नात न ठेवता, त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सातत्याने मेहनत घ्यावी लागते. .‘फुलवंती’च्या बाबतीतही तसंच घडलं. ही भूमिका योगायोगानं आलेली नव्हती, तिच्यासाठी खूप विचार करावा लागला आणि सातत्यानं प्रयत्न करावे लागले. कदाचित देवाने माझ्या माध्यमातून ही जुळवणी घडवून आणली. नृत्याशी जोडलेली भूमिका मोठ्या पडद्यावर साकारण्याची माझ्या मनात तीव्र इच्छा होती, आणि त्या इच्छेला योग्य वेळी फलश्रुती मिळाली..मी भरतनाट्यमची विद्यार्थिनी. नृत्याची दीर्घ साधना, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून बीए आणि एमएचं शिक्षण, नृत्य हा माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, तरीही नृत्यकेंद्रित, ताकदीच्या स्त्रीपात्राची भूमिका मला मिळत नव्हती. त्यामुळे ‘कोणी तरी संधी देईल’ याची वाट पाहण्याऐवजी मी ठरवलं, आपणच संधी निर्माण करायची.वाचन करत असताना ‘फुलवंती’ कादंबरी माझ्या हाती आली आणि त्या क्षणी मला जाणवलं, हीच ती गोष्ट आहे. तिथून या भूमिकेचा प्रवास सुरू झाला. कादंबरीचे हक्क मिळवले, लेखक-दिग्दर्शकांकडे गेले, पटकथेवर काम झालं, निर्माते जोडले गेले आणि या प्रक्रियेत मी स्वतः चित्रपटाची निर्मातीही झाले. त्यामुळे ही भूमिका एक प्रकारे माझ्या जिद्दीमधून जन्माला आली आहे..मी स्वतः नृत्यकलाकार असल्यामुळे नृत्यकलाकाराची मानसिकता, तिचं जगणं, तिचं समर्पण यासाठी वेगळा अभ्यास करावा लागला नाही. मात्र, ‘फुलवंती’ ही केवळ उत्तम नर्तिका नव्हती. ती अत्यंत आत्मविश्वास असलेली, आपल्या कलेचा अभिमान बाळगणारी, किंचित गर्विष्ठ स्त्री होती. तो गर्व पडद्यावर अति न वाटता दाखवणं हे मोठं आव्हान होतं. दिग्दर्शक प्रवीण तरडे सरांनी यामध्ये खूप मदत केली. चालणं, बोलणं, देहबोली, हालचालींमधील ठरावीक शोभा आणणं हे सगळं अत्यंत बारकाईनं घडवण्यात आलं..भूमिकेसाठी मी योगसाधना केली, देहयष्टी कमनीय ठेवली, त्वचा आणि केसांची विशेष काळजी घेतली. क्षमता टिकवण्यासाठी सहा-सात महिने रोज सराव केला. चित्रपटात चार महत्त्वाचे नृत्यप्रसंग होते आणि प्रत्येकासाठी स्वतंत्र तयारी करावी लागली. ‘फुलवंती’ प्रदर्शित झाल्यानंतर माझ्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. एक निर्माती म्हणून मी स्वतःला सिद्ध केलं आणि माझ्या नावावर एक भव्य चित्रपट उभा राहिला ही गोष्ट खूप खास होती. अभिनेत्री म्हणूनही या भूमिकेनं मला खूप काही शिकवलं. ‘फुलवंती’नंतर मी अधिक संयत, अधिक लयबद्ध झाले, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं..चित्रपटातील सर्व कलाकार अतिशय उत्तम होते, आणि प्रत्येकाच्या कामामुळे चित्रीकरण अनुभव अद्भुत झाला. विशेषतः गश्मीरसोबतची माझी पडद्यावरील केमिस्ट्री फारच खास होती. व्यंकटध्वरी नरसिंह शास्त्री ही भूमिका गश्मीरशिवाय दुसरा कोणीही इतक्या प्रभावीपणे साकारू शकला नसता, असं मला आजही वाटतं. चित्रपटात आमचा एकही पारंपरिक प्रेमप्रसंग नाही, तरीही प्रेक्षकांना प्रेमकथा भावते. गश्मीरच्या कामाकडे पाहण्याच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनामुळे आणि प्रामाणिकपणामुळे मला खूप शिकायला मिळालं..‘मदन-मंजिरी’च्या चित्रीकरणादरम्यान एक क्षण आजही मनात खोलवर कोरला आहे. त्या वेळी वैभव मांगले माझ्याजवळ आले आणि म्हणाले, ‘‘प्राजक्ता, फक्त तुझा नाच पाहण्यासाठी मी चित्रपट पाहायला चित्रपटगृहात येईन. इतकं सोज्वळ आणि नजाकतीनं भरलेलं नृत्य मी कित्येक वर्षांत पाहिलेलं नाही.’’ ते सहजासहजी कोणाचं कौतुक करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे ते शब्द माझ्यासाठी खूप मौल्यवान होते. प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचण्याआधीच मला ती दाद मिळाली होती..चित्रपट, नाटके किंवा मालिकांमध्ये एखादी भूमिका गाजण्यामागे त्या कलाकाराची मेहनत, विचार, अभ्यास अशा अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. अशाच गाजलेल्या भूमिकांविषयी दिग्गज कलाकारांनी साधलेले मनोगत आजपासून दर गुरुवारी. .सहा दिवस, रोज तेरा तास चित्रीकरण!चित्रपटाच्या दुसऱ्या चित्रीकरणाचं वेळापत्रक अत्यंत कठीण होतं. सलग सहा दिवस फक्त नृत्याचं चित्रीकरण होतं. दररोज तेरा तास. पहिले दोन दिवस ‘फुलवंती’, त्यानंतरचे दोन दिवस ‘मदन मंजिरी’ आणि शेवटचे दोन दिवस भरतनाट्यम्वर आधारित ‘भो शंभो’ या गीतांचं चित्रीकरण करण्यात आलं. मीच निर्माती असल्यामुळे मला माहिती होतं, की पर्याय नाहीत. शरीरावर प्रचंड ताण आला. .अन्न पचेनासं झालं, शरीर पूर्णपणे थकलं. तरीही त्या काळातील प्रामाणिकपणा जपण्यासाठी आम्ही जड, पारंपरिक साड्या नेसूनच नृत्य केलं. शेवटच्या दिवशी अक्षरशः उपाशीपोटी नाच करावा लागला. त्या सहा दिवसांचा परिणाम इतका गंभीर होता, की पुढील दीड महिना मला काही विशिष्ट पदार्थ खाता येत नव्हते. त्या काळात मी फक्त भात, वरण, दहीभात आणि डाळ-खिचडीवर दिवस काढले. हा काळ मी कधीही विसरू शकणार नाही..प्राजक्ता माळी बिग बॉसमध्ये जाणार? चाहत्यांच्या प्रश्नावर स्पष्टच बोलली, लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली....आज ‘फुलवंती’कडे मागे वळून पाहताना, हा चित्रपट पुन्हा करायची संधी मिळाली, तर मी कथेतील काही गोष्टी बदलेन. विशेषतः ‘लक्ष्मी’ या पात्राला अधिक विस्तार देईन. आज मला ‘फुलवंती’पेक्षा ‘लक्ष्मी’ ही भूमिका साकारायला जास्त आवडेल कारण त्या पात्रात वेगळा, सशक्त आणि आव्हानात्मक परिणाम दडलेला आहे. ‘फुलवंती’ हा कलाकार म्हणून, स्त्री म्हणून आणि माणूस म्हणून माझा प्रवास आहे. या भूमिकेनं मला संयम शिकवला, कष्टांची किंमत समजावली आणि स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकवलं. म्हणूनच, भूमिका संपली असली, तरी तिचा ठसा मात्र अमीट आहे.(शब्दांकन : आकांक्षा पाटील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.