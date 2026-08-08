सीन करताना सेटवर कोसळली, बसलेला मानसिक धक्का; का झालेला प्राजक्ता माळीचा ब्रेकअप? म्हणाली

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू चालवणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने नुकतीच वयाची ३७ वर्ष पूर्ण केलीयेत. आज प्राजक्ता तिचा ३७ वा वाढदिवस साजरा करतेय. तिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. नुकतीच प्राजक्ताने व्हिगन झाल्याची घोषणा केकेली. ती आता कोणत्याही दुग्धजन्य पदार्थांचं सेवन करणार नाहीये. गेली काही वर्ष प्राजक्ताला सातत्याने तिच्या लग्नाबद्दल प्रश्न विचारण्यात येतोय. वयाच्या ३७ व्या वर्षीही प्राजक्ता सिंगल आहे. ती प्रेमात पडली नाही असं मुळीच नाही. मात्र दोन्ही वेळेस तिचे ब्रेकअप झाले. दुसऱ्या ब्रेकअपच्या वेळी तर तिला तो धक्काच सहन झाला नव्हता आणि ती सेटवरच कोसळली होती. .राजश्री मराठीला दिलेल्या एका मुलाखतीत प्राजक्ताने याबद्दल सांगितलेलं. ती म्हणाली, 'डोक्याची मंडई होणार असेल तर लग्न नको. कारण मानसिक शांतता हिच माझी आयुष्यभरासाठी प्राथमिकता आहे. एक जोडीदार तुमचं संपूर्ण आयुष्य बदलू शकतो. तुमचं रोजचं जगणं, तुमचं भविष्य, तुमची आर्थिक गणितं, तुमचे मानसिक आरोग्य, तुमचे आरोग्य या सगळ्या गोष्टी. लग्न ही खूप मोठी जोखीम आहे. काहींना शारिरीक, भावनिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक गरज असतात, त्यांच्यासाठी लग्न ही गोष्ट खूप सोपी आहे. अध्यात्मामुळे माझ्या या गरजा खूप कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे जर या गरजाच संपल्या तर कशाच्या जीवावर ते नातं तरणार? फक्त प्रेम, विश्वास आणि प्रामाणिकपणा. पण याची गॅरंटी या कलियुगात कोण देणार. नातं खरं असेल तरंच ते टिकेल.'.झालेल्या फसवणुकीबद्दल प्राजक्ता म्हणाली, 'मी मधेमधे प्रेमात पडते, पण नंतर मला कळतं की हा शेवटपर्यंत नसणार, मग मी सांगते की ऐक मित्रा, सगळं छान आहे पण हा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे तू घरी जा. आपण थांबूया. हे मी पाच वर्षापूर्वी सांगितलं होतं. तू खोटं बोलतोस माझ्याशी, मी तुला पकडलं आहे, हे त्याचे पुरावे आहेत. रितसर जय महाराष्ट्र करण्यात आलाय त्याला. कारण तो सतत खोटं बोलत होता आणि ते मान्यही करत नव्हता. तुमच्यामध्ये खरं बोलण्याची हिंमत पाहिजे, कारण तीच सगळ्यात बेसिक गोष्ट आहे. मी चुकलो हे तरी मान्य करायला हवं. त्यासाठी माफी मागून मार्ग काढायला हवा, पण नाही. सारखं खोटं बोलायचं. जो खोटं बोलतो ना तो सर्वात आधी बाद होतो.'.मला स्पष्ट सांगण्यात आलेलं की... 'दामिनी' मधला अत्याचाराचा सीन करताना अशी झालेली प्राजक्ता दिघे यांची अवस्था .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.