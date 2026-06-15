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Premier: ट्रोलनंतर प्रणीत मोरेची माफी

Why Pranit More Faced Backlash Online: प्रणीत मोरे, ट्रोलिंग आणि माफी यावरून सोशल मीडियात मोठी चर्चा रंगली आहे. वादग्रस्त व्हायरल क्लिपनंतर स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरेने जाहीर माफी मागत चूक मान्य केली.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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समाजमाध्यमाच्या युगात स्टँडअप कॉमेडियन प्रचंड लोकप्रिय ठरत असले, तरी कधी कधी हे विनोद कलाकारांना महागात पडू शकतात. प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या त्याच्या एका शोमधील व्हायरल क्लिपमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

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