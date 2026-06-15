Premier: ट्रोलनंतर प्रणीत मोरेची माफी

समाजमाध्यमाच्या युगात स्टँडअप कॉमेडियन प्रचंड लोकप्रिय ठरत असले, तरी कधी कधी हे विनोद कलाकारांना महागात पडू शकतात. प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या त्याच्या एका शोमधील व्हायरल क्लिपमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. .या शोदरम्यान एका प्रेक्षकाने डेटवर गेलेल्या महिलेबद्दल आणि ३७० रुपयांच्या बिर्याणीचा संदर्भ देत अत्यंत आक्षेपार्ह व अश्लील विधान केले होते. या विधानावर तिथेच आक्षेप न घेता, प्रणीतने तोच मुद्दा पुढे नेल्यामुळे इंटरनेटवर त्याच्यावर तीव्र टीका करण्यात आली..TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?.या वाढत्या वादानंतर प्रणीतने अखेर समाजमाध्यमावर एक व्हिडिओ जारी करत जाहीर माफी मागितली आहे. व्हिडिओमध्ये आपली चूक मान्य करताना प्रणीत म्हणाला, ‘‘तुमच्यापैकी बहुतेकांनी माझी ती क्राऊड वर्कची क्लिप पाहिली असेल, ज्यावरून सध्या माझ्यावर प्रचंड टीका होत आहे..मी या टीकेसाठी पूर्णपणे पात्र आहे. त्या मुलाने जे वक्तव्य केले ते अत्यंत चुकीचे होते. ती माझी सर्वात मोठी चूक होती. मला त्याला तिथेच थांबवायला हवे होते, जे मी केले नाही..Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल २०२६ चा ऑरेंज कॅप विजेता वैभव सूर्यवंशी कसा बनला 'रन मशीन'? बालपणीच्या कोचने उघड केला 'तो' कठीण प्रवास!.मी याबद्दल सर्वांची मनापासून माफी मागतो.’’ यापुढे स्वतःमध्ये आणि आपल्या कंटेंटमध्ये सकारात्मक बदल करण्याची ग्वाही देत, प्रेक्षकांनी आपल्याला सुधारण्याची एक संधी द्यावी, अशी विनंती त्याने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.