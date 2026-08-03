'मी त्याच्या प्रायव्हेट पार्टवर जोरात मारलं' सावळ्याची जणू सावली फेम प्राप्तीने छेड काढणाऱ्याला शिकवली अद्दल, म्हणाली...

SAAVALYACHI JANU SAAVALI ACTRESS FIGHTS BACK: झी मराठीवरील सावळ्याची जणू सावली मालिकानं प्रेक्षकांच्या मनात घर केलय. मालिकेतील सावलीची भूमिका साकारून प्राप्ती रेडकरने स्वत:ची ओळख निर्माण केली. अभिनयासह प्राप्ती कराटे चॅम्पियन सुद्धा आहे. अशातच तिने तिच्यासोबत घडलेला एक धक्कादायक प्रसंग सांगितला आहे. तिने छेड काढणाऱ्या एका व्यक्तीला चांगलाच धडा शिकवलाय. .नुकतीच प्राप्तीनं इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यावेळी बोलताना ती म्हणाली की, 'मी रोज ट्रेननं शुटला जाते. तेव्हा कोणाचा ना कोणाचा चुकीचा स्पर्श होतोच. त्यात त्यांना कसली मजा येते माहिती नाही. परंतु गर्दीचा फायदा घेत ते नकळत चुकीच स्पर्श करतात.'.एकदा असं झालं की, मी मलाड स्टेशनला गेले होते. तिथं मला एका व्यक्तीनं खूप खाणेरड्या पद्धतीनं टच केलं. मला पहिल्यांदा कळलं नाही की, हे कोणी केलं. परंतु नंतर जाणवलं की, तो एक मुलगा आहे. तेव्हा मी त्याची कॉलर पकडली आणि मी हातातला फोन त्याच्या डोक्यात मारला. त्यानंतर मी त्याच्या प्रायव्हेट पार्टवर जोरात लाथ मारली. तसा तो खाली पडला.'.'तेव्हा तिथं माझ्यासोबत सेटवर काम करणारा कॉस्ट्युम डिझायरनर डिपार्टमेंटचा मुलगा होता. तो तर हा सगळा प्रकार बघून घाबरून पळून गेला. खरं तर त्याने हे सगळं केलं पाहिजे होतं. परंतु माझ्या कराटेचा मला फायदा झाला.' असं प्राप्ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .बॉलिवूडमध्ये मैत्रीची खास उदाहरणं! संकटातही एकमेकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले हे सेलिब्रिटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.