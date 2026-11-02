मन आजही तुमची वाट पाहतंय; वडिलांच्या वर्षश्राद्धादिवशी प्रार्थना बेहेरे भावुक; कावळ्याने घास घेतल्याचा व्हिडीओ केला शेअर

मराठमोळी अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिने तिच्या करिअरमध्ये प्रचंड लोकप्रियता अनुभवली. मात्र २०२५ मध्ये तिच्या आयुष्यात अशी एक घटना घडली ज्यामुळे ती कोलमडून गेली. तिने तिच्या वडिलांना गमावलं. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रार्थनाच्या वडिलांचं निधन झालं. मात्र आजही ती आपल्या वडिलांच्या आठवणींमधून बाहेर पडू शकलेली नाही. आजही ती तिच्या वडिलांची वाट पाहत आहे. नुकतीच प्रार्थनाने एक पोस्ट करत तिच्या भावना व्यक्त केल्यात. वडिलांच्या वर्षश्राद्धाच्या दिवशी तिने त्यांचे काही फोटो शेअर केलेत. .प्रार्थनाने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट करत लिहिलं, 'एक वर्ष झालं बाबा… पण मन आजही तुमची वाट पाहतंय.बाबा, तुमचं जाणं आम्हाला खूप काही शिकवून गेलं, पण तुमच्याशिवाय जगणं कधीच शिकवू शकलं नाही. तुमच्या आठवणी आमची ताकद आहेत, आणि तुमचे संस्कार आमची ओळख. तुम्ही दिसत नाही, पण प्रत्येक क्षणी आमच्याबरोबर आहात. तुम्ही आमचं आभाळ होता, बाबा… आणि आभाळ कधीच हरवत नाही. तुमच्या पहिल्या वर्षश्राद्धानिमित्त विनम्र श्रद्धांजली. खूप आठवण येते बाबा. तुमच्या पहिल्या वर्षश्राद्धानिमित्त विनम्र श्रद्धांजली.' .यासोबतच प्रार्थनाने तिच्या स्टोरी वर कावळा जेवतानाच व्हिडिओ शेअर केलाय. प्रार्थनाच्या वडिलांचं अपघाती निधन झालेलं. रस्ते अपघातात त्यांचा मृत्यू झालेला याचा अभिनेत्रीला प्रचंड मोठा धक्का बसलेला. प्रार्थनाच्या या पोस्टवर अनेक प्रेक्षकांनी तिचं मनोबल वाढवलं आहे. तिला धीर दिला आहे. यापूर्वीही प्रार्थनाने तिच्या वडिलांच्या आठवणीत पोस्ट शेअर केली होती. .तुमच्याच आवडीच्या मालिकेला पुरस्कार देऊन टाकायचे ना! 'तारिणी' मालिकेला डावललं; ‘झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले, म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.