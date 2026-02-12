अभिनेत्री म्हणून किती पैसे मिळतात आणि ते कुठे खर्च होतात? प्रार्थना बेहेरेने सांगितली आतली गोष्ट

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. ती मराठी इंडस्ट्रीमधला लोकप्रिय चेहरा आहे. प्रार्थनाच्या डोळ्यांचेदेखील लाखो चाहते आहेत. प्रार्थना फिटनेस फ्रिक आहे. ती नेहमीच आपल्या खाण्याकडे आणि दिसण्याकडे विशेष लक्ष देताना दिसते. मात्र प्रार्थना मुंबईत राहत नाही. ती अलिबाग येथे राहते. तिने आणि तिच्या पतीने अलिबागमध्ये स्वतःचं फार्महाउस बांधलं आहे. प्रार्थना तिच्या सासू सासऱ्यांसोबत राहते. तिच्या या निर्णयाचं कौतुक होताना दिसतं. मात्र आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिचं मुंबईत घर का नाहीये याबद्दल सांगितलंय. तिला मिळणारा पैसा ती कुठे खर्च करते याबद्दल तिने भाष्य केलंय. .आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत प्रार्थना म्हणाली, 'हो, पैसे मिळतात..भरपूर मिळतात. माझं तरी आयुष्य लक्झरियस आहे. कदाचित माझ्या नवऱ्यामुळे असेल. पण शेवटी आपल्या गरजांवर ते अवलंबून असतं. मला इंडस्ट्रीत १५ वर्ष झाली पण माझ्या नावावर अजून घर नाही. माझ्या नावावर फक्त कार आहे. मी माझ्या गरजा काय ते पाहिलं. मला घर कधी महत्वाचं नव्हतं. इतर गोष्टी महत्वाच्या होत्या त्यामुळे मी त्यावर लक्ष दिलं. त्यावर पैसा खर्च केला. माझ्या लाईफस्टाईलवर जास्त पैसे खर्च केले. कारण मला हे तर माहित होतं की नवऱ्याचं घर असेलच ते माझंही घर. मग घरासाठी कशाला पैसा घालू? त्यामुळे कोणासाठी काय महत्वाचं असतं त्यावर सगळं अवलंबून आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'आता माझ्या अशा खूप मैत्रिणी आहेत ज्यांना घर घेणं जास्त महत्वाचं होतं. लग्न, प्रेग्नंसी, मुलांना सांभाळणं हे त्यांचं प्राधान्य होतं. त्यांनी तिथे पैसा लावला लाईफस्टाईलमध्ये नाही. कदाचित त्यांमुळे त्यांची लाईफस्टाईल तेवढी ग्रेट नसेल. पण माझी लाईफस्टाईल अशी आहे आणि त्यावर मी खर्च करते. पण माझं स्वत:चं घर मुंबईत नाहीये हेही खरं आहे. गाडीही मी आत्ताच घेतली. आधी नवऱ्याच्या दोन गाड्या आहेत त्यातच मी फिरायचे. तसंच एक अभिनेत्री म्हणून लाईफस्टाईल मेन्टेन करायला लागते आणि या सगळ्यात खूप खर्च येतो. जेवढं मी कमावते ते सगळं मी लाईफस्टाईलवर घालवते. अगदी नखांपासून ते हेअर ड्रेसर, स्किन या सगळ्यासाठी किती पैसे लागतात. म्हणून तर अभिनेत्री एवढं कमावतात.'.'चला हवा येऊ द्या' मध्येपण तेच काम करायचं होतं तर पुन्हा हास्यजत्रेत का नाही गेलास? गौरव मोरे म्हणतो- अरे तुम्ही लोक... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.