Premier

Prarthana Behere: खूप फिरा, नव्या जगाचा, नव्या दृष्टिकोनाचा परिचय होईल; अभिनेत्री प्रार्थना बेहरेचे `सकाळ`च्या अभियानासाठी आवाहन

Women Empowerment: सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे यांनी महिलांना स्वतःच्या आनंदासाठी मुक्त भटकंती करण्याचे आवाहन केले. प्रवास हा आत्मनिर्मितीचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Prarthana Behere

Prarthana Behere

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महिलांचे आयुष्य घरापुरतेच मर्यादित मानले जाते. लहानपणी त्या आई-वडिलांचा विचार करतात, लग्नानंतर नवऱ्याचा व कुटुंबाचा विचार करतात आणि मुलं झाल्यावर त्यांचाच विचार करण्यात आयुष्य जाते. पण स्वतःला काय हवे आहे? या प्रश्नाचा विचार मात्र त्या क्वचितच करतात. त्यामुळे स्वतःच्या आनंदासाठी मुक्त भटकंती ही त्यांच्या यादीत सहसा नसते.

Loading content, please wait...
women
Sakal
culture
prarthana behere
women empowerment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com