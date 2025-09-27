Prarthana Behere: खूप फिरा, नव्या जगाचा, नव्या दृष्टिकोनाचा परिचय होईल; अभिनेत्री प्रार्थना बेहरेचे `सकाळ`च्या अभियानासाठी आवाहन

महिलांचे आयुष्य घरापुरतेच मर्यादित मानले जाते. लहानपणी त्या आई-वडिलांचा विचार करतात, लग्नानंतर नवऱ्याचा व कुटुंबाचा विचार करतात आणि मुलं झाल्यावर त्यांचाच विचार करण्यात आयुष्य जाते. पण स्वतःला काय हवे आहे? या प्रश्नाचा विचार मात्र त्या क्वचितच करतात. त्यामुळे स्वतःच्या आनंदासाठी मुक्त भटकंती ही त्यांच्या यादीत सहसा नसते..मी जगभर फिरते, त्यामुळे मला जाणवले आहे की, जग किती मोठे, विविधतेने नटलेले आणि शिकण्यासारखे आहे. प्रवासातून नवे अनुभव मिळतात, विविध प्रांतातील लोकांना भेटण्याची संधी मिळते आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण घडते. म्हणूनच प्रत्येक स्त्रीला स्वतःसाठी भटकंती करण्याचा हक्क आहे. .Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!.फिरणे ही केवळ मजा नसून शिकण्याची, जगण्याची आणि स्वतःला जाणून घेण्याची संधी आहे. जेवढे फिराल, तेवढे मोकळे व्हाल. नव्या जगाचा, नव्या दृष्टिकोनाचा परिचय होईल. अनेक पालक मुलींना एकटे फिरण्यात आडकाठी आणतात. मात्र, काळाची गरज ओळखून पालकांनी मुलींना मुक्त भटकंतीस प्रोत्साहन द्यायला हवे. कारण हा प्रवास तिच्या आत्मनिर्मितीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे..प्रार्थना बेहरे ः सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीप्रार्थना बेहरे यांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षापासून पवित्र रिश्ता या हिंदी मालिकेतून करिअरला सुरुवात केली. हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांतील चित्रपट आणि मालिकांमध्ये त्यांनी काम केले आहे. माझी तुझी रेशीमगाठ या मराठी मालिकेने त्यांना एक वेगळी ओळख दिली. मितवा, मिस्टर अँड मिसेस सदाचारी, कॉफी आणि बरेच काही, लव यू जिंदगी, व्हॉट्सॲप लग्न यासारखे त्यांचे अनेक चित्रपट गाजले. फिरण्याने आपण समृद्ध होतो, असे त्यांचे मत आहे..मैत्रिणींनो! कधीतरी स्वतःच्या आनंदासाठी करा मुक्त भटकंतीनवरात्रोत्सवाची आज सहावी माळ. गेले पाच दिवस ‘सकाळ’ने स्त्री जीवनातील छोट्या-छोट्या आनंदांचा आणि तिच्यावर लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांचा वेध घेतला आहे. समाजाकडूनच नव्हे तर तिच्याकडूनही दुर्लक्षित राहिलेले तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील कंगोरे, तिच्या आवडीनिवडी यांना उजागर करण्याचा हा प्रयत्न आहे..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.मनसोक्त भटकंती करायला प्रत्येकालाच आवडते. पण संसारातील व्याप-ताप सांभाळत महिलांना अशी भटकंती करणे सहज शक्य असते का? असलेच तर तिच्या कुटुंबीयांना, पालकांना ते मान्य असते का? तिची सुरक्षा, समाज काय म्हणेल? ही भीती, अशा अनेक कारणांनी तिचा हा आनंद अनेकदा नाकारला जातो. मुक्त भटकंती न केल्याने ती किती मोठ्या आनंदापासून वंचित राहते, हे तिलासुद्धा अनुभवाशिवाय कळणारच नाही. याविषयीची जाणीव करून देणारा आजचा दिवा मुक्त भटकंतीचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.