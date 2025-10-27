मित्राची बहीण म्हणून आधी काही बोललो नाही पण... प्रसाद जवादेने सांगितली त्यांची लव्हस्टोरी; म्हणाला, 'मी तिला किती वेळा विचारलं'

'पारू' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता प्रसाद जवादे याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली. प्रसाद आणि अमृता यांची जोडीही चाहत्यांची आवडती आहे. ते कायम त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसतात. त्यांनी अनेक नाटक आणि मालिकांमध्ये एकत्र काम केलंय. प्रसाद आणि अमृता 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात भेटले. मात्र तेव्हा प्रेमात असूनही प्रसादने पुढाकार घेतला नव्हता. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत प्रसाद आणि अमृताने त्यांची लव्हस्टोरी सांगितली आहे. .प्रसाद आणि अमृता यांनी नुकतीच अनुरूप विवाह संस्थेला मुलाखत दिली. यात बोलताना प्रसाद म्हणाला, '''बिग बॉसच्या घरात पहिला आठवडा मला तिला समजून घेण्यात गेला होता. त्यानंतर मला ती आवडायला लागली आणि एक वेगळा मुद्दा म्हणजे ती अभिषेकची बहीण होती आणि मी त्याच्याबरोबर नुकतंच काम केलं होतं; म्हणून मला असं वाटत होतं की मित्राची बहीण आहे, कुठे आपण या मार्गाला लागायला नको म्हणून मी फार पुढाकार घेतला नव्हता. पण, पुढे बिग बॉसच्या घरात ती मला पाठिंबा देत होती तेव्हा मला ते जाणवत होतं की काहीतरी आहे.''.तो पुढे म्हणाला, ''शोमध्ये असताना मी तिला कितीवेळा विचारलं की तुझं काय म्हणणं आहे मला स्पष्टपणे सांग. ती मला म्हणायची, मी शोमध्ये तुला काहीही कमिट करणार नाही, पण ते एका अर्थाने बरं झालं. बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर मी तिला मेसेज केला आणि मग आम्ही भेटलो. डेटवर गेलो, नंतर लिव्ह इनमध्ये राहायला लागलो आणि सुदैवाने आम्हाला दोघांना लग्न करायचं होतं.''.यावर अमृता म्हणाली, 'तेव्हा जरी मला त्याच्या काही गोष्टी आवडत नसल्या, जरी त्याचा स्वभाव मला पटत नसला तरीसुद्धा मला आतूनच त्याला भेटावसं वाटायचं की एक संधी देऊन बघूयात; पुढे जाऊयात असं वाटायचं.'' अमृता आणि प्रसाद यांनी घरच्यांना ते लिव्ह इन मध्ये राहणार असल्याचं सांगितलं तेव्हा घरच्यांनी त्यांना किमान साखरपुडा करून घ्या असा सल्ला दिला होता. .अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी शिवसेना नेत्याची सून होणार, साखरपुड्यातील व्हिडिओ व्हायरल, होणारा नवरा काय करतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.