प्रसादच्या १०० व्या चित्रपटाची चर्चा; पण त्याचा पहिला चित्रपट कोणता होता ठाऊक आहे? म्हणाला, 'मी तर ...

मराठी चित्रपटसृष्टीत आजच्या काळात शंभर चित्रपट करणं ही खरंच एक मोठी आणि कठीण गोष्ट आहे. परंतु, ही गोष्ट साध्य करून, प्रत्येक भूमिकेला न्याय देत, सातत्याने विविध कलाकृती सादर करून प्रेक्षकांचं निखळ मनोरंजन करणारा अभिनेता म्हणजे प्रसाद ओक! 'अष्टरूपा वैभवी लक्ष्मी माता' ते आजचा 'वडापाव' हा प्रवास प्रसाद ओकने मोठ्या जिद्दीने आणि मेहनतीने पूर्ण केला आहे. 'कुंकू लावते माहेरचं' हा चित्रपट त्याचा पहिला चित्रपट होता. हा प्रवास खडतर असूनही, त्याने यशस्वीरित्या एक मोठा टप्पा गाठला आहे. 'वडापाव' हा अभिनेता म्हणून प्रसादचा शंभरावा चित्रपट आहे..आपला हा अखंड प्रवास सुरू ठेवताना, प्रसादने केवळ अभिनयच नाही, तर दिग्दर्शन, निर्मिती, लेखन आणि गीतकार अशा अनेक भूमिका साकारून आपली कला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली. त्याने मराठी टेलिव्हिजन आणि सिनेसृष्टीमध्ये दर्जेदार कामगिरी केली, अनेक सुपरहिट मालिकांमध्ये काम केले आणि सिनेमातही आपला ठसा उमटवला. वैविध्यपूर्ण कलाकृतींच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत, प्रसाद ओकने आज शतकी मैलाचा दगड गाठला आहे आणि कायम प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत..या प्रवासाबद्दल बोलताना प्रसाद म्हणतो " माझ्यासाठी शंभर चित्रपटाचा प्रवास अनुभव हा अत्यंत रोमांचककारी आहे. या सगळ्या चित्रपटातील भूमिका मला खूप काही शिकवून जाणाऱ्या आहेत. 100 चित्रपटात काम करताना आपण ज्यांना गुरु मानतो अश्या अनेक दिग्गज कलाकार अशोक सराफ, मोहन जोशी, विक्रम गोखले यांच्यासोबत काही निवडक चित्रपटात काम करता आलं. या सगळ्या प्रवासात मला एकदा अभिनेते मोहन जोशी नी सांगितलं होत तू हिरो करतोस, व्हिलन करतोस, तु गेस्ट अॅपरन्स करतोस, कॉमेडी करतोस, मालिका करतोस तुझी बहुआयामी आहेस पण ही कारकिर्दीची एक बाजू दुसरी बाजू ही एक निर्माता किंवा दिग्दर्शक तुला किती प्रोजेक्ट्स मध्ये पुन्हा पुन्हा घेतो यावर यश अवलंबून असतं आणि यातून तू किती उत्तम अभिनेता आहे हे समजतं हे वाक्य माझ्या आयुष्यात खूप महत्वपूर्ण ठरलं.आणि आज 100 चित्रपटाचा आढावा घेताना मागे वळून बघताना मी तपासतो की मला किती निर्मत्यानी आणि दिग्दर्शकांनी पुन्हा काम करण्याची संधी दिली आणि यातून उत्तम प्रोजेक्ट्स घडले. या साठी मी खूप समाधानी आहे. माझ्या पहिल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल सुर्वे तिथपासून माझ्या शतकी चित्रपटाचा दिग्दर्शक म्हणजे मी स्वतः प्रसाद ओक. आजवर ज्यांनी मला या सगळ्या 100 चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली असे सगळे निर्माते दिग्दर्शक यांचा मी कायम ऋणी आहे. 28 वर्षाच्या प्रवासात प्रत्येक माध्यमातून मला रसिक प्रेक्षकांनी जे भरभरून प्रेम दिलं त्यामुळे मी आज शंभर चित्रपटाच्या पल्ला गाठला आहे. चित्रपट, रंगभूमी, मालिका, गाणं, दिग्दर्शन अश्या माझ्या प्रत्येक कलाकृतीवर आज प्रेक्षकांनी प्रेम केलं पाठिंबा दिला आणि म्हणून हा प्रवास मी करू शकलो. आणि म्हणूनच रसिक प्रेक्षकांचे मी माझ्या 100 व्या चित्रपटाच्या निमित्ताने "मनःपूर्वक आभार" मानतो..चित्रपटाची शंभरी पूर्ण करून प्रसादचा प्रवास हा इथेच न थांबता तो अजून पुढे उत्कंठावर्धक प्रोजेक्ट्स मध्ये काम करताना दिसणार असल्याचं कळतंय.