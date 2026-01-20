धुमधडाक्यात झाला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा; कोण आहे अभिनेत्याची होणारी सून? फोटो पाहून रंगली भलतीच चर्चा

मराठी सिनेविश्वात पुन्हा एकदा लगीन घाई सुरू झालीये. अनेक कलाकार लग्नबंधनात अडकत आहेत. प्रेक्षकही त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. अशातच आता कलाकार नाही तर कलाकारांची मुलंदेखील बोहोल्यावर चढत आहेत. लोकप्रिय अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता प्रसाद ओक आणि मंजिरी यांचा मोठा मुलगा लवकरच बोहोल्यावर चढणार आहे. प्रसाद आणि मंजिरी लवकरच सासू सासरे होणार आलेत. त्यांच्या मोठ्या मुलाचा नुकताच साखरपुडा पार पडलाय. अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने या सोहळ्याचे फोटो शेअर केलेत. जे पाहून चाहत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसलाय. .प्रसाद आणि मंजिरी हे सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असतात. त्यांनी मोठ्या कष्टाने त्यांचं विश्व निर्माण केलंय. ते नेहमीच त्यांचे हटके व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांचा मोठा मुलगा सार्थक ओक याचा साखरपुडा संपन्न झालाय. त्याच्या साखरपुड्याची काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. अत्यंत थाटामाटात हा सोहळा पार पडलाय. या कार्यक्रमासाठी खास पाहुण्यांनाच आमंत्रण देण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला अमृता खानविलकरने तिच्या आईसोबत हजेरी लावली होती. समीर चौगुले, स्वप्नील जोशीही या कर्यक्रमाला हजर होते. .कोण आहे प्रसादची होणारी सून?सार्थकच्या होणाऱ्या पत्नीचं नाव रितू आहे. अमृताने फोटो शेअर करताना या घरात तुझं स्वागत आहे रितू असं लिहिलंय. त्या दोघांनीही या खास दिवसासाठी स्पेशल लूक केला होता. मात्र यातही प्रसाद आणि मंजिरी यांनी सगळी लाइमलाइट लुटलीये. त्यांचा लूक प्रेक्षकांच्या जास्त पसंतीस उतरलाय. तर नेटकरी मात्र या साखरपुड्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. प्रसादला एवढा मोठा मुलगा आहे असं त्यांच्याकडे पाहून वाटत नाही असं नेटकरी म्हणताना दिसतायत. .प्रसाद आणि मंजिरी यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या मोठ्या मुलाचं नाव सार्थक आहे तर छोट्या मुलाचं नाव मयंक असं आहे. सार्थकने जर्मनीमधून त्याचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. त्याच्या कॉन्व्होकेशन सेरेमनीला प्रसाद आणि मंजिरी यांनी हजेरी लावत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली होती. सार्थकने त्याच्या कमाईने प्रसादसाठी महागडी गाडीही घेतली होती. आता सार्थक त्याच्या नव्या आयुष्याला सुरुवात करणार आहे. .कलर्स मराठीकडून सुरज चव्हाणला 'BBM 6'चं आमंत्रण; रीलस्टार घरात जाणार? उत्तर देत म्हणाला- बोलावलंय तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.