स्टार प्रवाहवरील 'त्या' मालिकेमुळे माझा मुलगाच माझ्या जवळ येत नव्हता... प्रसाद ओकने सांगितली ती आठवण; म्हणाला- कुठलाही बाप...

आधी छोटा पडदा आणि आता मोठा पडदा गाजवणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता प्रसाद ओक याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. ती एक उत्तम दिग्दर्शकदेखील आहे. अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांचं दिग्दर्शन त्याने केलंय. मात्र त्याचा सुरुवातीचा काळ हा इतका सहज सुकर नव्हता. शूटिंगच्या निमित्ताने कलाकारांना अनेकदा आपल्या कुटुंबापासून दूर राहावं लागतं. बऱ्याच गोष्टी या आपल्या कुटुंबासोबत साजऱ्या नाही करता येत. मात्र त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर त्याचा परिणाम होतो. अशाच एक धक्कादायक किस्सा प्रसादसोबतही घडला होता. ज्याची त्याने कल्पनादेखील केली नव्हती. त्याचा मुलगा त्याच्या जवळ यायला तयार नव्हता. .'वडापाव' या सिनेमाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत प्रसाद ओकने त्याच्या आयुष्यातील या घटनेबद्दल सांगितलं होतं. तो म्हणाला, 'मी काही वर्षांपूर्वी स्टार प्रवाह वर एक कार्यक्रम करायचो. त्याचं नाव होतं 'भांडा सौख्यभरे'. त्यावेळी तो कार्यक्रम प्रचंड चालला. मी त्या शोचे जवळपास 1200 एपिसोड केले. त्याच्या शूटिंगला मी सलग 20-25 दिवस बाहेर असायचो. म्हणजे 5 दिवस पुणे, 5 दिवस कोल्हापूर मग पुढे 5 दिवस सातारा, 5 दिवस नाशिक , औरंगाबाद असा अख्खा महाराष्ट्र पिंजत पिंजत 20-25 दिवसांनी पुन्हा मुंबईला यायचो. तो शो सुरु झाला तेव्हा माझा मुलगा खूप छोटा होता. साधारण 2-3 वर्षांचा.'.तो पुढे म्हणाला, 'एकदा मी वीस पंचवीस दिवसांनी घरी आल्यावर तो माझ्या जवळच यायला तयार नव्हता. तो मला ओळखतच नव्हता. माझ्याकडे तो अशा नजरेने बघत होता की हा कोण आहे नक्की? त्याचा तसं वागणं माझ्या मनाला भयंकर लागलं पण कामापुढे काही पर्याय नसतो. काम काम आहे, काम हे करावंच लागतं. त्याच्यानंतर मी एक गोष्ट कटाक्षाने पाळत आलो जेवढा जमेल तेवढा वेळ कुटुंबाला देता आला पाहिजे. आजही मी आमच्या सगळ्यांचे वाढदिवस, माझ्या लग्नाचे वाढदिवस मी काम करत नाही. ते त्यांचे त्यांचे दिवस आहेत त्यामुळे मी त्यांना त्यांच्यादिवशी वेळ देतो कायम.' .स्टार प्रवाहावरील 'भांडा सौख्यभरे' हा कार्यक्रम तेव्हा खूप गाजला होता. तर प्रसाद शेवटचा त्याच्या 'वडापाव' या चित्रपटात दिसला होता.