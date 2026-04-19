प्रशांत दामलेंचा मराठी कलाकरांसोबत भन्नाट डान्स, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

MARATHI ACTOR PRASHANT DAMLE'S VIRAL DANCE VIDEO: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते प्रशांत दामले यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्या हटके स्वभावामुळे आणि अभिनयामुळे त्यांना ओळखलं जातं. सिनेमापेक्षा नाटकांमध्ये प्रशांत दामले यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्या त्यांच्या 'शिकायला गेलो एक' हे नाटक प्रचंड चर्चेत आहे. परदेशातही या नाटकाचे अनेक शो हाऊसफूल होताना पहायला मिळताय. प्रशांत दामले आणि हृषिकेश शेलार यांच्या मुख्य भूमिकेत असलेलं हे नाटकं प्रत्येक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. .दरम्यान अशातच धुरंधर सिनेमा सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. या सिनेमातील अक्षय खन्नाचं FA9LA हे गाणं प्रचंड लोकप्रिय आहे. अनेक सेलिब्रिटींचे या गाण्यावरून डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अशातच आता प्रशांत दामले यांचा सहकलाकारांसोबतचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .गेल्या काही दिवसापासून 'शिकायला गेलो एक' या नाटकाची टीम परदेशी दौऱ्यावर आहे. या नाटकाला कॅनडामध्ये सुद्धा भरभरून प्रेम मिळालं आहे. दरम्यान अशातच कॅनडातील एबॉर्ट्स फोर्ड ट्युलिप महोत्सव पाहण्यासाठी सर्व कलाकार मंडळी गेली होती. या ठिकाणी अनेक रंगीबेरंगी फुलं पहायला मिळाली. यावेळी या नाटकातील सर्व कलाकरांनी धुरंधरच्या FA9LA या गाण्यावर ठेका धरला. यावेळी प्रशांत दामलेसह, हृषिकेश शेलार, सुशील इनामदार यासह नाटकाची टीम सुद्धा सहभागी झाली होती..दरम्यान सोशल मीडियावर या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणा व्हायरल होत आहे. सुशील इनामदार यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत त्याला 'धुरंधर Boys' असं कॅप्शन दिलं आहे. या त्यांच्या व्हिडिओवर अनेक सेलिब्रिटींनी सगळ्यांचं कौतूक केलय. नेटकऱ्यांच्या सुद्धा भन्नाट प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय.