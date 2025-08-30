प्रशांत दामलेंच्या शिकायला गेलो एक नाटकाची यु एस वारी ! प्रेक्षकांना खास हास्यपर्वणी

प्रशांत दामले यांचं सध्या गाजत असलेलं नाटक "शिकायला गेलो एक" अमेरिकेत दिवाळीच्या काळात विशेष दौऱ्यावर जाणार आहे.या नाटकात हृषीकेश शेलार, अनघा भगरे, चिन्मय माहूरकर, सुशील इनामदार, समृद्धी मोहरीर आणि प्रशांत शेलार मुख्य भूमिकेत आहेत.हे नाटक द. मा. मिरासदार यांच्या "व्यंकू" या गाजलेल्या कथेवर आधारित असून, एका वाया गेलेल्या मुलाला शिकवण्याचा शिक्षकाचा संघर्ष यात विनोदी पद्धतीने दाखवला आहे..Marathi Entertainment : रंगभूमीवरील विक्रमांचे सम्राट आणि विनोदाचे बादशाह प्रशांत दामले यांचं सध्या गाजत असलेलं नाटक शिकायला गेलो एकचा अमेरिका दौरा नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाची दिवाळी अमेरिकेत राहणाऱ्या मराठी बांधवांसाठी खास असणार आहे. या नाटकाचे प्रयोग कधी आणि कोणत्या सेंटरला असणार जाणून घ्या. .हृषीकेश शेलार, अनघा भगरे, चिन्मय माहूरकर, सुशील इनामदार, समृद्धी मोहरीर आणि प्रशांत शेलार यांच्या या नाटकात मुख्य भूमिका आहेत. एक आडदांड, वाया गेलेला मुलगा ज्याला जबरदस्तीने शिक्षण घ्यावं लागतंय आणि त्या मुलाला शिकवण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले एक गुणी शिक्षक यांची गोष्ट या नाटकात पाहायला मिळणार आहे. द मा मिरासदार यांच्या व्यंकू या गाजलेल्या कथेवर हे नाटक आधारित आहे. .3 ऑक्टोबर 2025 ते 26 ऑक्टोबर 2025 म्हणजेच जवळपास महिनाभर बृहन महाराष्ट्र मराठी मंडळाकडून या दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. बोस्टन,ऑस्टिन, फ्लोरिडा,शिकागो, न्यू जर्सी यांसारख्या 16 मोठ्या शहरांमध्ये या नाटकांचे प्रयोग पार पडणार आहे. प्रयोगाचे ठिकाण, तारीख, शहर आणि संपर्क खाली नमूद करण्यात आले आहेत. पहिला प्रयोग 3 ऑक्टोबरला शुक्रवारी बोस्टनमध्ये पहिला यूएसमधील पहिला प्रयोग पार पडणार आहे..बृहन महाराष्ट्र मंडळ -अध्यक्ष प्रसाद पानवलकर आणि पुरुषोत्तम ठाकरे, भारतीय कार्यक्रम कार्यभार यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. तर सकाळ समूह या नाटकाचे माध्यम प्रायोजक आहेत. तर चितळे समूहानेही या प्रयोगाचं प्रायोजन केलं आहे. .FAQs :Q1. प्रशांत दामले यांचं नवीन नाटक कोणतं आहे?👉 शिकायला गेलो एकQ2. हे नाटक कोणत्या कथेवर आधारित आहे?👉 द. मा. मिरासदार यांच्या व्यंकू कथेवर.Q3. नाटकाची कथा काय आहे?👉 एक वाया गेलेला मुलगा आणि त्याला शिकवण्यासाठी झटणारा शिक्षक यांची विनोदी कहाणी.Q4. या नाटकात कोणते कलाकार आहेत?👉 हृषीकेश शेलार, अनघा भगरे, चिन्मय माहूरकर, सुशील इनामदार, समृद्धी मोहरीर आणि प्रशांत शेलार.Q5. या नाटकाचा दौरा कुठे होणार आहे?👉 अमेरिका (दिवाळीच्या निमित्ताने अमेरिकेतल्या मराठी बांधवांसाठी)..एकेकाळी ट्रेनमध्ये पेन विकून फक्त 150 रुपये कमवायचा अभिनेता; आता मुंबईत स्वतःची आहेत चार घरं !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.