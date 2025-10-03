आईशिवाय वाढलेली तू... सायलीचा अपमान होताच भडकणार प्रतिमा; प्रियाच्या कानशिलात लगावणार, आजच्या भागात काय घडणार?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' गेली कित्येक आठवडे टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या पुन्हा एकदा या मालिकेत धडाकेबाज कथानक दाखवण्यात येणार असल्याचं दिसतंय. या मालिकेतील सायली अर्जुनची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहेच . मात्र सायलीचं प्रतिमासोबत दाखवण्यात आलेलं नातंदेखील प्रेक्षकांना भावतं. अशातच आता प्रतिमा सायलीसाठी प्रियाचं थोबाड फोडणार आहे. पाहूया आजच्या ३ ऑक्टोबरच्या भागात काय होणार आहे. .प्रियाने फेकलेलं गाठोडं अर्जुनला भेटतं. इकडे सायली प्रियाला अजिबात कुठे जाऊ देत नाही. त्या दोघी पुन्हा घरी येतात. किल्लेदारांकडे सायलीला आलेलं पाहून प्रतिमा आणि रविराज खुश होतात. प्रिया, तणतण करत घरात जात असताना प्रतिमा तिला विचारते, सकाळपासून कुठे होतीस. त्यावर प्रिया काहीच बोलत नाही. तर सायली मात्र आल्यावर सगळ्यांच्या पाया पडते. त्यामुळे रविराज म्हणतो की एक मुलगी लखलखतं सोनं आहे. तर दुसरं लोखंडं. त्यावर प्रिया प्रतिमाला म्हणते, 'ह्या पाहुण्यांना मी आमंत्रण दिलंय? मग ह्यांचा मान राखण्याची मला काहीच गरज नाहीये. तू आईपेक्षा वैरीण वाटतेस मला.' इतकं बोलून प्रिया वर जायला निघते. मात्र सायली तिला अडवते..सायली, प्रियाला प्रतिमाची माफी मागायला सांगते. मात्र प्रिया आता सालीवर संतापते. ती सायलीला म्हणते, 'अगं तू कोण आहेस गं, माझ्या आईसोबत मी कसं वागायचं हे सांगणारी? इतकी वर्ष तू आईशिवाय वाढलीयेस आणि आता तू आईशिवायच जगतेयस. तुझ्या आई-बापाचा पत्ता नाही आणि तू माझ्या आई-बाबांचा शहाणपणा शिकवतेस' प्रियाचे हे शब्द ऐकताच प्रतिमाचा राग अनावर होतो आणि ती प्रियाच्या कानशिलात लगावते. प्रतिमा म्हणते, 'तुझी हिंमत कशी झाली आणि तू सायलीला शिकवणार? तूच बघ ती माझ्यासोबत कशी वागते. मला कधी कधी वाटतं तू नाही, सायलीच माझी मुलगी आहे'. .एकूणच आज पुन्हा एकदा प्रिया प्रतिमाकडून मार खाणार आहे. तर दुसरीकडे प्रियाने गाठोडं पळवलं असल्याची शंका नागराजका येते. त्यामुळे ती स्वतः स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणार आहे असं तो म्हणतो. शिवाय आता ते गाठोडं अर्जुनच्या हाती लागलंय. त्यामुळे आता त्यातून नेमकं काय सापडणार, सालीची खरी ओळख आतातरी पटणार का हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .तुझे न्यूड फोटो पाठवशील का? अक्षय कुमारच्या १२ वर्षाच्या मुलीला आला घाणेरडा मेसेज; अभिनेत्याने सांगितलं नेमकं काय घडलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.