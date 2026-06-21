वयातील अंतर आणि घरच्यांचा लग्नाला विरोध, कसं झालं प्रवीण तरडे आणि स्नेहल यांचं लग्न?

DEOOL BAND 2 FAME PRAVIN TARDE JOURNEY: देऊळ बंद २ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. या सिनेमाची कथा आणि स्नेहल तरडे यांचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. दरम्यान दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचे सगळेच सिनेमे सुपरहिट ठरले आहे. परंतु आज यशाच्या शिखरावर असलेल्या प्रवीण तरडे यांच्या कठीण काळात स्नेहल ढाल म्हणून उभ्या होत्या. दरम्यान त्यांचं लग्न कसं झालं? दोघांची लव्हस्टोरी नक्की काय होती? जाणून घेऊया. . प्रवीण तरडे यांनी नोकरी सोडून २००४ मध्ये नाटकात काम करायला सुरुवात केली. त्यांच्या नोकरी सोडण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना घरातून बाहेर काढण्यात आलं. दरम्यान एकांकिका स्पर्धेत प्रवीण आणि स्नेहल यांची ओळख झाली. नाटकाच्या प्रयोगासाठी त्यावेळी ते एकत्र प्रवास करायचे. हळू हळू त्यांच्यांत चांगली मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. .स्नेहल यांना प्रवीण तरडेंची नाटकाप्रती असलेली तळमळ दिसत होते. त्याच काळात प्रवीण यांनी स्नेहलला लग्नाची मागणी घातली. स्नेहलने सुद्धा होकार दिला. पंरतु दोघांच्याही घरून लग्नाला विरोध होता. नाटकातून घर चालवण्या इतके सुद्धा पैसे मिळत नव्हते. त्यात दोघांच्या वयात १२ वर्षांचं अंतर होतं. वयातील अंतरामुळे स्नेहलच्या घरातून प्रचंड विरोध झाला. .एक दिवस प्रवीण यांनी स्नेहलच्या आईल मालिकेत लिखाण करत असल्याचं सांग असं म्हटलं. परंतु स्नेहलला घरी खोट बोलणं शक्य नव्हते. अशावेळी प्रवीण तरडेंनी मुंबईच्या मित्राला फोन करत अग्निहोत्री आणि असंभव मालिकेचं लिखान कोणतही क्रेडिट न घेता केलं होतं. घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता २००९ मध्ये या दोघांनी लग्न केले. .त्यांच्या प्रत्येक कठीण काळात स्नेहलने त्यांना साध दिली. लग्नानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी हालाकीच्या परिस्थितीत दिवस काढले. ते मुंबईतल १० बाय १० च्या खोलीत राहत होते. तेव्हा त्यांच्याकडे भाडे भरण्यासाठीही पैसे नसायचे. तेव्हा स्नेहल यांनी स्वतः नोकरी करून आर्थिक बाजू सांभाळली. याच कठीण काळाचा सामना करत त्यांनी मनोरंजनविश्वात स्वत:ची एक वेगळी ओळख केली. देऊळ बंद, मुळशी पॅटर्न, धर्मवीर अशा अनेक सिनेमांचं त्यांनी दिग्दर्शन केलं. आता दोघेही त्यांच्या करिअरमध्ये यशस्वी आहेत. .'पहिलीच डेट आणि समीरला माझ्यासमोरच पॅनिक अॅटक आला' अशी होती नीलम कोठारी-समीर सोनीची पहिली भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.