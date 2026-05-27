“आरारारा खतरनाक…” ‘मुळशी पॅटर्न २’ लवकरच येणार, प्रवीण तरडे म्हणाले...

MULSHI PATTERN SEQUEL ANNOUNCEMENT: 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेला मुळशी पॅटर्न हा सिनेमा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. या सिनेमानं त्यावेळी कोट्यवधीची कमाई केली होती. प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शन केलेल्या या सिनेमानं प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. ओम भूतकर, उपेंद्र लिमये, क्षितिश दाते, मोहन जोशी यासारखे कलाकार या सिनेमात पहायला मिळाले. याचा दुसरा भाग कधी येणार याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. दरम्यान मुळशी पॅटर्न २ बाबत प्रवीण तरडे यांनी एक मोठी अपडेट दिली आहे. .प्रवीण तरडे यांचा देऊळ बंद २ हा सिनेमा २१ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमात देशभरातून पसंती येताना पहायला मिळतेय. या सिनेमात शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आली आहे. सगळीकडे या सिनेमाचे शो हाऊसफुल्ल होताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशात एका मुलाखतीत मुळशी पॅटर्नच्या दुसऱ्या भागाबद्दल प्रवीण तरडे यांना विचारण्यात आल्यास त्यांनी एक अपडेट शेअर केलीय. .प्रवीण तरडे म्हणाले की, 'देऊळ बंदचा दुसरा भाग झाल्यानंतर शक्यतो मी मुळशी पॅटर्नकडे वळेन. मुळशी पॅटर्नच्या पहिल्या भागात मी शेती विकायची नाहीतर राखायची असं सांगितलेलं. आता याच्या दुसऱ्या भागात हक्काच्या घराची गोष्ट पहायला मिळणार आहे. जेव्हा मोठं घर बुक करतो तेव्हा त्याचा हप्ता सुद्धा असतो. तेव्हा तुमचं हक्काचं घर महाग का झालं? याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे.'.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'मुळशी पॅटर्न २ तुमच्या घरच्या भिंतीतल्या वाळुची गोष्ट' असं या सिनेमाचं नाव असणार आहे. तसंच हा सिनेमा इतका खतरनाक असेल की, अंगावर काटा येईल. आता देऊळ बंदनंतर एक मिटिंग घेऊन मला या सिनेमाचं काम सुरु करायचं असल्याचंही ते म्हणाले..