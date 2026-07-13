'तिला मी आता कोणत्याच सिनेमात घेणार नाही' प्रवीण तरडे पत्नी स्नेहलबद्दल असं का म्हणाले... Viral Video

PRAVIN TARDE AND SNEHAL TARDE VIRAL VIDEO FROM SUCCESS PARTY: देऊळ बंद २ सिनेमा सुपरहिट ठरला. बॉक्स ऑफिसवर या सिनेमानं धुमाकूळ घालत १०० कोटींच्या वर गल्ला जमवला. अशातच आता या सिनेमाच्या सक्सेस पार्टी आयोजित करण्यात आलं होतं. या पार्टीत मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार उपस्थित होतो. दरम्यान या सोहळ्यात प्रवीण तरडे पत्नी स्नेहलबद्दल असं काही म्हणाले की, त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये प्रवीण तरडे यांनी गुडघ्यावर बसून पत्नी स्नेहलला गुलाब देत प्रपोज केलं. यावेळी प्रवीण तरडे म्हणाले, 'या हिरोईनमुळे मला १०० कोटी मिळाले. त्यामुळे हिचा मी कायम ऋणी आहे. तसंच आता ती माझ्या कोणत्याच सिनेमात नसेल. कारण मला १०० कोटींची हिरोईन परवडणार नाही मित्रांनो. तुझं काय म्हणणं आहे यावर?'.त्यावर स्नेहल तरडे म्हणाली की, 'मी तुला कोणासोबत काम करु देईल? हे बघ तु कोणालाही काम दे. कोणत्याही रोलसाठी तू कोणालाही घे. पण तुझ्या बायकोचा रोल असेल तर मीच पाहिजे. दुसरं कोणी चालणार नाही.' हे ऐकताच प्रवीण म्हणाले, 'झालं, इथून पुढे तुम्हाला बिना बायकोचा सिनेमा काढावा लागेल.' दरम्यान दोघांच्या गोड स्वभावाचा आणि प्रेमाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दरम्यान प्रवीण तरडे यांनी देऊळ बंद २ या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या सिनेमात स्नेहल तरडे मुख्य भूमिकेत पहायला मिळाली होती. तसंच मोहन जोशी पुन्हा एकदा स्वामींच्या भूमिकेत पहायला मिळाले होते. . 'मला त्या अदृश्य हातांची आठवण येतेय' किमोथेरिपी झाल्यानंतर मेधा मांजरेकरांची भावुक पोस्ट, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.