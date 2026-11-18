HOW MARATHI FILMS CAN EXPAND BEYOND MUMBAI AND PUNE,: ‘मुंबई, पुणेपल्याड मराठी सिनेमा जायला हवा,’ असे उद्गार निर्माते व दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी काढले. मराठी चित्रपटांची बाजारपेठ मोठी असून, योग्य नियोजन आणि प्रभावी मार्केटिंगच्या माध्यमातून मराठी सिनेमा ५०० कोटींचा व्यवसाय करू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘चित्रपताका’ महोत्सवात आयोजित ‘आजचा मराठी सिनेमा’ या परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात तरडे यांच्यासोबत सिनेकर्मी अमृता राव, दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार आणि सुहृद गोडबोले सहभागी झाले होते. सिनेपत्रकार सौमित्र पोटे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी मराठी चित्रपटांची बाजारपेठ, बदलत्या प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी, चित्रपटांचे मार्केटिंग आणि मराठी चित्रपटांसमोरील व्यावसायिक आव्हाने यावर चर्चा झाली..चित्रपटांच्या मार्केटिंगविषयी बोलताना प्रवीण तरडे म्हणाले की, “आपल्या चित्रपटांच्या प्रचारासाठी मोठ्या जाहिरात माध्यमांवर किंवा वाहिन्यांवर अवलंबून न राहता गावोगावी जाऊन प्रचार केला. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष नियोजन करण्याची गरज आहे. मुंबई आणि पुण्याबाहेरही मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक असल्याने त्यांच्यापर्यंत मराठी चित्रपट पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे.” .तसेच याच पार्श्वभूमीवर अमृता राव म्हणाल्या की, “आजचा मराठी सिनेमा उत्कृष्ट आहे. मात्र प्रेक्षकांची आवड आणि अपेक्षा सातत्याने बदलत आहेत. त्यामुळे चित्रपटांची निर्मिती करताना या बदलांचा विचार करणे आवश्यक आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीचे वर्चस्व मराठी चित्रपटांसाठी मारक ठरत आहे.” वेगवेगळ्या भागांतील प्रेक्षकांची आवड आणि अपेक्षा समजून घेऊन त्यानुसार चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची रणनीती आखली पाहिजे, असे आदित्य सरपोतदार यांनी सांगितले. मराठी चित्रपट बनवणे तुलनेने सोपे असले, तरी त्याचे योग्य मार्केटिंग करणे अधिक आव्हानात्मक आहे, असे सुहृद गोडबोले यांनी नमूद केले..'अशी ही बनवाबनवी'मध्ये महेश कोठारे का नव्हते? अभिनेत्यानेच सांगितला किस्सा, म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.