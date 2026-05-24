ती माझ्या पोराची आवली झालीये... 'देऊळ बंद २' पाहिल्यावर प्रवीण तरडेंच्या आईवडिलांनी केलं सुनेचं कौतुक, म्हणाले, 'स्नेहलने...'

दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांचा 'देऊळबंद २' हा चित्रपट नुकताच थिएटरमधे प्रदर्शित झालाय. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना थिएटरमधे खेचून आणलंय. यावेळेस नेमकं वेगळं काय असणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. त्यामुळेच या चित्रपटाचे शो हाऊसफुल झालेत. २१ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळबंद २' या चित्रपटात स्नेहल तरडे आणि मोहन जोशी मुख्य भूमिकेत आहेत. परिस्थितीने गाजलेल्या, वैतागलेल्या एका शेतकऱ्याच्या पत्नीची भूमिका स्नेहल यांनी केलीये जी थेट देवाशीच भांडायला जाते. तर मोहन जोशी यांनी स्वामी समर्थांची भूमिका केलीये. आता एका मुलाखतीत प्रवीण यांच्या आईवडिलांनी आपल्या सुनेचं कौतुक केलंय. .'देऊळ बंद २' मध्ये स्नेहल यांनी साकारलेल्या भूमिकेचं प्रचंड कौतुक होतंय. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत आता स्नेहल यांच्या सासूसासऱ्यांनीदेखील त्यांचं कौतुक केलंय. सुनेने कशी भूमिका केलीये विचारल्यावर प्रवीण यांचे वडील म्हणाले, 'ती तर फारच चांगली वाटली.' त्यावर प्रवीण यांच्या आई म्हणाल्या, 'जणू दुसरी आवली आहे ती. लय भारी वाटलं मला चित्रपट. सगळ्या खानदानाचा उद्धार केला. सासरचा आणि माहेरचापण .' त्यानंतर स्नेहल यांच्या आई म्हणाल्या, 'लेकीचं कौतुक आहेच. ती जेव्हा कॉलेजमध्ये असताना प्रॅक्टिसला जायची, रात्री उशीर व्हायचा यायला. मी तिची वाट बघत राहायची की कधी येतेय ही. तर आज त्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं. असं मला वाटतं.' .त्यानंतर प्रवीण यांच्या आई म्हणाल्या, 'प्रत्येकाने प्रत्येकावर विश्वास ठेवला पाहिजे. मुलावर, मुलीवर विश्वास ठेवला पाहिजे. विश्वास खूप महत्वाचा आहे.' त्यावर स्नेहल यांची प्रतिक्रिया विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, 'सगळ्या जगाच्या कॉम्प्लिमेंट एका बाजूला आणि घरातलं कौतुक एका बाजूला. खूप छान वाटतंय.' प्रवीण तरडेंचे वडील म्हणाले, "सिनेमा तर खूप सुंदर आहे. जो पंढरपूरचा बाप आहे विठेवर उभा त्याच्या दारात नोटांचे सडे पडतात. जो देवाला विसरला तो सगळ्याला विसरला".