PRAVIN TARDE TALKS ABOUT MARATHI FILM PROMOTION AND BOX OFFICE SUCCESS: देऊळ बंद २ सिनेमानंतर प्रवीण तरडे यांची बरीच चर्चा रंगली. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत शंभर कोटींच्या वर गल्ला जमवला. मराठीतील सर्वाधिक कमाई करणारा हा तिसरा सिनेमा ठरलाय. दरम्यान अशातच आता एका मुलाखीत प्रवीण तरडे यांनी सिनेमावर आणि निर्मात्यांच्या कार्यपद्धतीनं स्पष्ट मत व्यक्त केलय. सध्या त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..चित्रपताका या मराठी चित्रपट महोत्सवमधील एका मुलाखतीत बोलताना प्रवीण तरडेनं मराठी सिनेनिर्मात्यांचे कान टोचलेत. प्रवीण तरडे म्हणाले की, 'मी तुम्हाला काय म्हटलेलं, कोणताही सिनेमा असू दे, मी चालवून दाखवू शकतो. मी असं बोललोच नाही मी फक्त माझा सिनेमा चालवतो. कोणताही सिनेमा आणून द्या, मी त्या सिनेमाचे १०० कोटी करून दाखवतो. सध्या इतके आळशी आणि बकवास लोक आहेत ना की, त्यांना पद्धतचं माहित नाही. त्याची एक वेगळी गंमत, पद्धत आहे. हे सगळं काय घरात बसून होणार आहे का?'.'टेऱ्या खाजवत माझा सिनेमा चालला पाहिजे असं कुठं होत असतं का? त्यासाठी तुम्हाला उन्हातान्हात फिरावं लागेल. गावा-गावात जाऊन तुम्ही प्रेक्षकांना भेटलं पाहिजे. एरंडोल या गावात माझ्या सिनेमानं ३०-३४ लाख रुपयांची कमाई केली. हे गाव माहिती पाहिजे. धंद्याला उतरला तर मग कष्ट करावेच लागतील, नाहीतर मग पुण्यातली पेठांमध्ये पिक्चर रिलीज करा.' असं त्यांनी म्हटलय. .तसंच पुढे बोलताना ते असही म्हणाले की, 'तुम्ही जाहीर केलं पाहिजे की, आम्ही सिनेमा करतोय. हा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात पॉझिटिव्ह गोष्टी सगळ्यांना सांगितल्या पाहिजे. १०० कोटी हाच आकडा मेन आहे. म्हणून फक्त ३ सिनेमे गेले. सिनेसृष्टीतील लोकांना हे वाटलं पाहिजे' असं ते म्हणाले. .'2 Minutes 25 Seconds'चा हा व्हिडीओ 470 कोटी लोकांनी पाहिला; व्हिडिओत नेमकं आहे तरी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.