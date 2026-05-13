कोणताही शेतकरी स्वखुशीने माल टाकून देत नाही... प्रवीण तरडेंनी सांगितली सत्य परिस्थिती, म्हणाले, 'लोक म्हणतात शेतकरी माजलाय...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडणारे लोकप्रिय अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलंय. 'धर्मवीर', 'मुळशी पॅटर्न 'देऊळबंद' यांसारख्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांना जागेवर खिळवून ठेवलं. त्यांचा अभिनय आणि करारा आवाज यांचे अनेक चाहते आहेत. आता लवकरच त्यांचा 'देऊळबंद २' हा चित्रपट येतोय. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत प्रवीणने यांनी शेतकऱ्याची बाजू मांडलीये. शेतकरी कधीही स्वतः पिकवलेला माल स्वखुशीने शेतात टाकून देत नाही असं प्रवीण यांनी म्हटलंय. .प्रवीण आणि स्नेहल तरडे यांनी नुकतीच आरपार ऑनलाइनला मुलाखत दिली. यात ते एका शेतात उभे आहेत जिथे अनेक खरबूज शेतात पडलेले आहेत. याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'शहराकडच्या माणसांना वाटतं काय शेतकरी माजलाय. 'देऊळबंद २ आता परीक्षा देवाची' हे आता परीक्षा देवाची नाव का आहे? ते ह्या एका कारणामुळे आहे. त्याने शेतात माल फेकून दिला. बाहेर आणून विकायचा ना. अरे बाहेर आणून विकायचा कसा? शेतकरी काय धोतराच्या सोग्यात एवढे खरबूज भरून आणणार आहे काय? त्यासाठी ट्रक आला, टेम्पो आला. ड्रायव्हर आला, मार्केटला नेऊन विकणं आलं. त्याच्यात जी किंमत वाढते ना, त्याच्यात शेतकरी लॉसमध्ये जातो.' .ते पुढे म्हणाले, 'जेव्हा शेतीमाल मार्केटमध्ये भाव नसतो तेव्हा शेतामध्ये पडून दिलं ना तरी चालतं. तुम्ही या शहरातून, इथे येऊन मांड्या घालून बसा आणि खा. आम्ही थोडंच काही म्हणणार आहे. हे वायाच जाणार ना. पण शेतकऱ्याला तसं परवडू शकत नाही. म्हणून कुठलाही शेतकरी आनंदाने स्वतः पिकवलेला माल असा शेतात फेकून देत नाही. त्यामागचं अर्थकारण खूप मोठं असतं. ते उगीच आपलं बोलायला काय आहे. एसी हॉलमध्ये बसून , शेतकऱ्याने सामानच फेकलं. असं काही नसतं. फेकलं म्हणजे त्यामागे अर्थकारण खूप मोठं असतं. म्हणून हा माल टाकावा लागतो कित्येकदा, इच्छा नसताना.' .एडिटरच्या बायकोला ३ डझन बांगड्या! संजू राठोडच्या 'लाल कलरची बांगडी'वर अशोक सराफ यांचा डान्स, व्हिडिओ वायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.