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प्रवीण तरडेंचा ‘थिएटर व्हिजिट’ पॅटर्न आता बॉलिवूडमध्ये हिट! बॉलिवूडने स्वीकारला ‘तरडे फॉर्म्युला’

PRAVIN TARDE THEATRE VISIT PATTERN IN BOLLYWOOD: प्रवीण तरडे यांनी मराठी सिनेसृष्टीत सुरू केलेला 'थिएटर व्हिजिट' पॅटर्न आता बॉलिवूडमध्येही लोकप्रिय होत आहे. 'देऊळ बंद २'च्या अभूतपूर्व यशानंतर अनेक हिंदी कलाकार चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधत आहेत.
THEATRE VISIT PATTERN

THEATRE VISIT PATTERN

ESAKAL

Apurva Kulkarni
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DEOOL BAND 2 BOX OFFICE SUCCESS STORY: मराठी चित्रपटसृष्टीतीलअभिनेते प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला देऊळ बंद २ बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. मराठीतील सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमांमध्ये देऊळ बंद २ एक आहे. सध्या सगळीकडे या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमानं ९० कोटींचा गल्ला कमवला आहे.

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