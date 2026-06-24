प्रवीण तरडेंचा ‘थिएटर व्हिजिट’ पॅटर्न आता बॉलिवूडमध्ये हिट! बॉलिवूडने स्वीकारला ‘तरडे फॉर्म्युला’

DEOOL BAND 2 BOX OFFICE SUCCESS STORY: मराठी चित्रपटसृष्टीतीलअभिनेते प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला देऊळ बंद २ बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. मराठीतील सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमांमध्ये देऊळ बंद २ एक आहे. सध्या सगळीकडे या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमानं ९० कोटींचा गल्ला कमवला आहे. .प्रवीण तरडे यांनी सुरू केलेल्या 'थिएटर व्हिजिट' या पॅटर्नची चर्चा आता थेट बॉलीवूडमध्ये सुरू झाली आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर थेट प्रेक्षकांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा हा मराठी पॅटर्न हिंदी सिनेसृष्टीतील आघाडीचे कलाकारही करत आहेत. .सध्या किती सेनॉन, सारा अली खान यांच्यासह अनेक बड़े बॉलीवूड कलाकार आपल्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनानंतर चित्रपटगृहांना अचानक भेटी देताना दिसत आहेत. प्रेक्षकांसोबत सिनेमा पाहणे, सेल्फी काढणे हा आता बॉलीवूडच्या प्रमोशन स्ट्रॅटेजीचा अनिवार्य भाग बनला आहे. आजच्या डिजिटल युगात माऊथ पब्लिसिटी वाढवण्यासाठी आणि प्रेक्षकांना थिएटर्सकडे खेचण्यासाठी हा वैयक्तिक संवाद अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. .मराठी सिनेसृष्टीतील एका दिग्दर्शकाने सुरू केलेली ही साथी परंपरा आज देशातील सर्वात मोठ्या हिंदी चित्रपटसृष्टीने स्वीकारणे, ही मराठी मनोरंजन क्षेत्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट आहे. .स्टार प्रवाहच्या आठ मालिकांना आव्हान द्यायला येतायत झी मराठीचे २ नवे मोहरे; टीआरपीमध्ये कोण मारणार बाजी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.