कुंभ मेळ्यातील व्हायरल मोनालिसाचा फुल्ल रोमान्स…गाण्याचा टिझर पाहून सगळेच व्हाल थक्क

Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यातील व्हायरल गर्ल मोनालिसा भोसले चर्चेचा विषय बनली आहे. तिच्या गाण्याचा डिझर रिलीझ झाला आहे. या टीझरमध्ये फुल्ल रोमान्स पाहायला मिळाला आहे.
Kumbh Mela viral Monalisa romantic song teaser: कुंभ मेळा २०२५ मध्ये रातोरात प्रसिद्धी मिळालेल्या व्हायरल गर्ल मोनालिसा नेहमीच चर्चेत असते. कुंभ मेळ्यात रूद्राक्षाच्या माळा विकताना व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे सुंदर मोनालिसाने अनेकांची मने जिंकली होती. तिने तिच्या निरागसतेने आणि साधेपणाने लोकांच्या मनात घर केले होते. आता ती म्युझिक इंडस्ट्रीत पाय टाकत आहे. याच दरम्यान मोनालिसाच्या नव्या गाण्याचा दिल जानिया डीझर रिलीज झाला आहे.

