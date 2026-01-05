कुंभ मेळ्यातील व्हायरल मोनालिसाचा फुल्ल रोमान्स…गाण्याचा टिझर पाहून सगळेच व्हाल थक्क

Kumbh Mela viral Monalisa romantic song teaser: कुंभ मेळा २०२५ मध्ये रातोरात प्रसिद्धी मिळालेल्या व्हायरल गर्ल मोनालिसा नेहमीच चर्चेत असते. कुंभ मेळ्यात रूद्राक्षाच्या माळा विकताना व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे सुंदर मोनालिसाने अनेकांची मने जिंकली होती. तिने तिच्या निरागसतेने आणि साधेपणाने लोकांच्या मनात घर केले होते. आता ती म्युझिक इंडस्ट्रीत पाय टाकत आहे. याच दरम्यान मोनालिसाच्या नव्या गाण्याचा दिल जानिया डीझर रिलीज झाला आहे. .दिल जानिया म्युझिक अल्बममोनालिसा भोसलेचा डीझर काही तासांसच सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. दिल जानिया गाण्यात मोनालिसासोबत स्मार्थ मेहता यांची जोडी पाहायला मिळत आहे. दोघांची केमेस्ट्री प्रेक्षकांना खुप आवडली आहे. डिझरमध्ये रोमान्स पाहायला मिळतो. गाण्याच्या टिझरमध्ये मोनालिसाचे एक्सप्रेशन्स आणि स्मार्थ मेहताचा आकर्षक अंदाज लोकांना खुप आवडत आहे. दोघांमधील केमेस्ट्री भन्नाट आहे. त्यामुळे डीझर सारखा पाहावास वाटतो. टिझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट्स आमि लाइक्सचा वर्षाव केला आहे. .गाण्याबद्दल माहितीगाणं लायसल राय हिने गायले आहे. तिचा समधुर आवाज चाहत्यांना वेड लावतं. संगीत आणि दृश्यांचा मेळ अतिशय उत्तम आहे. त्यामुळे चाहत्यांना पूर्ण गाण्याची उत्सुकता लागली आहे. दिल जानिया या गाण्यात गोड प्रेमकहाणी पाहायला मिळणार आहे. .मोनालिसा भोसलेमोनालिसा भोसले प्रयागराज येथे २०२५ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या महाकुभं मेळ्यामुळे चर्चेत आली. अशा स्थितीत दिल जानिया हे गाण आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला आहे. प्रेक्षकांना तिचा नवा अंदाज पसंत पडत आहे. ती लवकरच सनोज मिश्रा यांच्या चित्रपटाही झळकणार अशी माहिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.