बाबो! प्रीती झिंटानं 'इतक्या' कोटींना विकला ब्रांद्यामधला अलिशान फ्लॅट, किंमत एकून तुम्ही सुद्धा थक्क व्हाल

PREITY ZINTA'S BANDRA APARTMENT SOLD FOR CRORES: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिला डिंपल गर्ल म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. अभिनेत्रीनं दमदार अभिनय आणि परफॉर्मन्सच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिच्या अभिनयासह सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. ९० च्या दशकामध्ये प्रीती झिंटा हिने अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. परंतु सध्या प्रीती एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी प्रीती ही कोट्यवधीच्या व्यवहारामुळे चर्चेत आलीय. .CRE Matrix यांच्या माहितीनुसार, प्रीतीनं मुंबईतील ब्रांदा परिसरातील अपार्टमेंट विकलं आहे. हे अपार्टमेंटचा कार्पेट एरिया हा 847 चौरसफूट आणि बिल्ट अप एरिया १७७० इतका आहे. हा फ्लॅट तब्बल १८ कोटी ५० लाखांना विकण्यात आला आहे. तसंच या मालमत्तेची नोंदणी ही २ मार्च रोजी झाल्याची माहिती समोर आलीय. तिने विकलेला फ्लॅट हा मुंबईतील महागड्या परिसरापैकी एक आहे. .प्रीतीने एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकेतील नागरिकाला फ्लॅट विकाला आहे. प्रिया नगर आणि राजीव नगर अशी त्यांची नावं आहेत. ज्यासाठी १.११ कोटी रुपयांचा स्टॅम्प ड्युटी आणि ३० हजार नोंदणी शुल्क भरल्याची माहिती आहे. काही महिन्यापूर्वी मुंबईत एक फ्लॅट १४ कोटींमध्ये विकला होता. हा देखील फ्लॅट त्याच इमारतीतला होता. .दरम्यान प्रीती बद्दल बोलायचं झालं तर 'लाहोर १९४७' या सिनेमामध्ये ती दिसणार आहे. तसंच या सिनेमात ती सनी देओलसोबत स्क्रीन शेअर करताना पहायला मिळणार आहे. हा सिनेमात १३ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.