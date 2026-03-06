Premier

बाबो! प्रीती झिंटानं 'इतक्या' कोटींना विकला ब्रांद्यामधला अलिशान फ्लॅट, किंमत एकून तुम्ही सुद्धा थक्क व्हाल

PREITY ZINTA SELLS MUMBAI FLAT: बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा सध्या एका मोठ्या प्रॉपर्टी व्यवहारामुळे चर्चेत आली आहे. CRE Matrix च्या माहितीनुसार, तिने मुंबईतील ब्रांदा परिसरातील तिचा आलिशान फ्लॅट तब्बल १८ कोटी ५० लाख रुपयांना विकला आहे.
PREITY ZINTA’S BANDRA APARTMENT SOLD FOR CRORES: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिला डिंपल गर्ल म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. अभिनेत्रीनं दमदार अभिनय आणि परफॉर्मन्सच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिच्या अभिनयासह सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. ९० च्या दशकामध्ये प्रीती झिंटा हिने अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. परंतु सध्या प्रीती एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी प्रीती ही कोट्यवधीच्या व्यवहारामुळे चर्चेत आलीय.

