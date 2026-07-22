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'देशविरोधी शक्तींनी आंदोलन हायजॅक करू नये' दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर प्रीती झिंटा म्हणाली...'आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊ नका'

PREITY ZINTA DELHI STUDENT PROTEST STATEMENT: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर प्रीती झिंटाने एक्सवर पोस्ट शेअर करत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. मात्र आंदोलनाचा गैरवापर होऊ नये आणि दोन्ही बाजूंनी रचनात्मक संवाद व्हावा, असे आवाहन तिने केले.
PREITY ZINTA POST

PREITY ZINTA POST

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PREITY ZINTA VIRAL X POST ON STUDENT PROTEST: बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने दिल्लीतील सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुधारणा आणि पाठिंबा देताना आंदोलनाचा गैरवापर होऊ नये असं मत तिने एक्स्ट अकाऊंटवर पोस्ट करत व्यक्त केलय. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.

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